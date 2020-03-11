Спорт

«Динамо» в меньшинстве на 106-й минуте вырвало у «Александрии» путевку в полуфинал Кубка Украины (видео)

В среду, 11 марта, после матчей в Минае, Сумах и Киеве определились три из четырех полуфиналистов розыгрыша Кубка Украины по футболу. Вне зависимости от итога матча «Десна» — «Ворскла», который 12 марта из-за объявленного в стране карантина пройдет при пустых трибунах, борьбу за трофей продолжат три представителя элитного дивизиона и один клуб из первой лиги.

Кубок Украины. ¼ финала

«Динамо» (Киев) — «Александрия» — 1:0 в дополнительное время (Цыганков, 106). На 55-й минуте удален Кадири («Динамо»).

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Буяльский (Шепелев, 84), Караваев (Цыганков, 87), Вербич (Андриевский, 117), Соль (Русин, 46).

«Минай» — «Ингулец» (Петрово) — 1:1 (Глагола, 31 — Мишуренко, 54). По пенальти — 6:5. На 77-й минуте удален Фатеев, на 118-й — Павлов (оба — «Ингулец»), а на 116-й — Никитюк («Минай»).

«Альянс» (Липовая Долина) — «Мариуполь» — 2:4 (Загинайлов, 25, Ярошенко, 45+2 — Кулаков, 30, Яворский, 36, Загинайлов, 47, в свои ворота, Муравский, 66). На 87-й минуте удален Федорчук («Мариуполь»).

Выходя на второй за пять дней очный поединок (в прошлую субботу «Динамо» обыграло «Александрию» на ее поле в рамках УПЛ — 3:1), подопечные Алексея Михайличенко и экс-динамовца Владимира Шарана наверняка осознавали, что победа на «Олимпийском» значительно повысит их шансы на завоевание в нынешнем сезоне Кубка Украины. Особенно с учетом того, что борьбу в турнире уже прекратил «Шахтер», уступивший динамовцам в драматичном поединке в 1/8 финала.

Поскольку решение об ограничении массовых мероприятий в Украине вступает в силу 12 марта, то матч на «Олимпийском» состоялся со зрителями, которых, правда, собралось немного.

Наставник киевлян Алексей Михайличенко по сравнению с субботней игрой на стадионе «Ника» провел в «основе» лишь два изменения: вместо Шепелева и Русина с первых минут на поле вышли Кадири и Соль (кстати, в день игры травмированному динамовцу де Пене исполнилось 28 лет). А вот у «Александрии» перестановок оказалось три: Гординенко, Стецькова и Задераку сменили Мирошниченко, Банада и Мишенко.

Первый тайм зрелищным никак не назовешь. Оборона обеих команд явно превосходила атаку, и в итоге из девяти ударов по воротах со стороны хозяев и гостей в створ в первые 45 минут пришелся лишь один.

Куда веселее на поле было дальше. В перерыве Михайличенко вместо пассивного Соля выпустил на поле Русина, и вскоре после удара Назария «Александрию» спасла только штанга. А на 55-й минуте «Динамо» осталось в меньшинстве: Кадири получил вторую в матче желтую карточку и отправился отдыхать (9-я красная карточка «бело-синих» в сезоне!).

К чести динамовцев, они и вдесятером были активнее соперника, и на 79-й минуте Русин со второй попытки таки «распечатал» ворота Юрия Панькива. Но VAR зафиксировал пассивный офсайд у Вербича, и гол отменили.

Вскоре у «Динамо» на поле появились Шепелев и Цыганков, но в основное время победитель так и не был определен. И все же на 106-й минуте гол Цыганкова принес «Динамо» путевку в полуфинал — 1:0.

1:0 Цыганков (106-я мин.)

Команда «Минай» из села под Ужгородом, возглавляемая экс-футболистом «Шахтера» и сборной Украины Василием Кобиным и занимающая в первой лиге третье место (очко отставания от «Волыни» и два — от «Руха»), сенсационно пробилась в полуфинал Кубка Украины. В матче с финалистом прошлого розыгрыша «Ингульцом», в котором арбитр показал три (!) красные карточки, все решалось в серии пенальти.

Героем «лотереи», затянувшейся на 18 (!) ударов, стал голкипер закарпатцев Андрей Попович, который не только сам реализовал пенальти, но и отразил три удара соперников. Причем последнюю дуэль он выиграл у… экс-вратаря «Шахтера» и сборной Украины Богдана Шуста.

Видео серии пенальти

На поединок в Сумы, где на стадионе «Юбилейный» состоялась кубковая встреча с представителем второй лиги «Альянсом» из Липовой Долины, футболисты и тренеры «Мариуполя» добирались автобусом десять с половиной часов.

Напомним, что в последнем туре УПЛ подопечные Александра Бабича, заканчивая встречу без трех (!) удаленных футболистов, были разгромлены «Днепром-1» (3:0) и не попали по итогам первого этапа чемпионата в топ-шестерку.

Впрочем, «Мариуполь» еще может получить право стартовать в следующем сезоне в еврокубках. Пути — два. Либо завоевать Кубок Украины, либо занять в чемпионате страны 7-е или 8-е место и затем выиграть турнир плей-офф (сначала 5-е место играет с 8-м, 6-е — с 7-м, а затем победители пар в очной дуэли определяют обладателя путевки в Лигу Европы).

Первый шаг мариупольцы сделали в Сумах, пробившись в полуфинал турнира. Но сломить сопротивление команды из второй лиги приазовцам, заканчивавшим поединок вдесятером, удалось лишь во втором тайме (первая 45-минутка завершилась вничью — 2:2), когда сначала хозяева поля… поразили свои ворота, а затем отличился Назарий Муравский.

Полное видео матча

Последний полуфиналист турнира определится в четверг, 12 марта, в поединке между черниговской «Десной» и полтавской «Ворсклой» (прямая телетрансляция — в 19:00 на канале УНИАН).

Жеребьевка полуфинальных пар и хозяев поля в финале, который 13 мая примет Тернополь, состоится в пятницу, 13 марта, в 13:00.

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Фото ФК «Динамо»

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