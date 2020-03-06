12 марта 2020

12 марта 1839 года в классическом балете произошло событие, которое по большому счету вполне можно было бы назвать революционным. На премьере балета Жана Швейцхоффера «Сильфида» в Королевской академии музыки и танца в Париже зрители впервые в мире увидели совершенно новый наряд. Он был изготовлен по рисункам известного французского художника и модельера Эжена Лами и назывался словом, привычным сегодня для слуха любого любителя балета. Речь, как вы, наверное, уже догадались, идёт о балетной пачке.

Главную партию сказочной феи в спектакле исполняла будущая звезда мирового балета Мария Тальони, а постановщиком был ее знаменитый отец хореограф Филиппо Тальони, как раз и придумавший для дочери столь необычный наряд. Дело в том, что до этого времени балерины выступали на сцене просто в нарядных платьях, порой мало отличавшихся от тех, в которых приходили в театр зрительницы. Танцевальное платье, как правило, было с корсетом, чуть короче обычного, но при этом весьма громоздкое. Правда, в постановках на античные сюжеты можно было использовать воздушные, полупрозрачные платья с завышенной талией. Их даже чуть мочили, чтобы ткань лучше облегала талию.

Под платье одевали трико, а на ноги сандалии или туфли на каблуке. Но со временем техника исполнения танцев настолько усложнилась, что балеринам потребовалась более легкая одежда. И тогда примы отказались от корсетов, а затем и вовсе начали укорачивать длинные юбки.

Пачка, в которой впервые на сцену вышла дочь Филиппо Тальони, была еще не столь короткой, как сейчас. Но и такое скромное одеяние балетный мир поначалу воспринял в штыки. Короткое платье придавало облику героини спектакля воздушность и грациозность. Правда, оно не очень скрывало нескладную фигуру Марии. Но восторгу зрителей не было предела…

Кстати, Мария Тальони была и первой в мире балериной, впервые вставшей на пуанты. Но давайте вернемся к пачке. Шьют её из легкой полупрозрачной ткани — фатина. Причем, учитываются особенности фигуры каждой балерины. Складки ткани швеи закладывают определенным образом, используя порой для одной пачки до 11 метров фитина! В качестве застежек используются не пуговицы или «молнии», которые могут оторваться во время выступления, а только крючки, пришиваемые в строгой последовательности.

В начале ХХ века пришла мода на пачки, украшенные натуральными перьями и драгоценными камнями. А чуть позже и сама пачка стала короче и шире. Но это уже тема совсем другого разговора…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.