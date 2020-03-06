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Страна: Испания
Мануфактура: NAO (Lladro)
Время создания: 1950-е годы
Размер: 42×12 см и 26×44 см
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
12 марта 1839 года в классическом балете произошло событие, которое по большому счету вполне можно было бы назвать революционным. На премьере балета Жана Швейцхоффера «Сильфида» в Королевской академии музыки и танца в Париже зрители впервые в мире увидели совершенно новый наряд. Он был изготовлен по рисункам известного французского художника и модельера Эжена Лами и назывался словом, привычным сегодня для слуха любого любителя балета. Речь, как вы, наверное, уже догадались, идёт о балетной пачке.
Главную партию сказочной феи в спектакле исполняла будущая звезда мирового балета Мария Тальони, а постановщиком был ее знаменитый отец хореограф Филиппо Тальони, как раз и придумавший для дочери столь необычный наряд. Дело в том, что до этого времени балерины выступали на сцене просто в нарядных платьях, порой мало отличавшихся от тех, в которых приходили в театр зрительницы. Танцевальное платье, как правило, было с корсетом, чуть короче обычного, но при этом весьма громоздкое. Правда, в постановках на античные сюжеты можно было использовать воздушные, полупрозрачные платья с завышенной талией. Их даже чуть мочили, чтобы ткань лучше облегала талию.
Под платье одевали трико, а на ноги сандалии или туфли на каблуке. Но со временем техника исполнения танцев настолько усложнилась, что балеринам потребовалась более легкая одежда. И тогда примы отказались от корсетов, а затем и вовсе начали укорачивать длинные юбки.
Пачка, в которой впервые на сцену вышла дочь Филиппо Тальони, была еще не столь короткой, как сейчас. Но и такое скромное одеяние балетный мир поначалу воспринял в штыки. Короткое платье придавало облику героини спектакля воздушность и грациозность. Правда, оно не очень скрывало нескладную фигуру Марии. Но восторгу зрителей не было предела…
Кстати, Мария Тальони была и первой в мире балериной, впервые вставшей на пуанты. Но давайте вернемся к пачке. Шьют её из легкой полупрозрачной ткани — фатина. Причем, учитываются особенности фигуры каждой балерины. Складки ткани швеи закладывают определенным образом, используя порой для одной пачки до 11 метров фитина! В качестве застежек используются не пуговицы или «молнии», которые могут оторваться во время выступления, а только крючки, пришиваемые в строгой последовательности.
В начале ХХ века пришла мода на пачки, украшенные натуральными перьями и драгоценными камнями. А чуть позже и сама пачка стала короче и шире. Но это уже тема совсем другого разговора…
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...