Это сделка

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Политический аналитик фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина отреагировала на новость о создании Консультативного совета, которое фактически означает — Ермак и Зеленский пошли на условия Кремля.

«Прямой диалог Киева с «ЛДНР» — done. Россия добилась своего, а украинская власть пошла на обман собственного общества, — пишет Мария Золкина на своей странице в Facebook. — Друзья, не питайте никаких иллюзий, что это лишь Консультативный совет, и представители ОРДЛО в ней — это участники экспертного процесса, а не власть «ЛДНР».

Формат Консультативного совета, согласованной Козаком и Ермаком 11 марта, стал известен. Совет мог быть сформирован по-разному, и это имеет значение, хотя формально это лишь совещательный орган при политической подгруппе Минской ТКГ!

Модель, которую выбрали наши переговорщики:

повышает статус ОРДЛО до самостоятельных субъектов переговоров;

нивелирует статус наблюдателя без права голоса, который до этого был у представителей псевдореспублик в Минской группе;

Украина и ОРДЛО будут иметь в Консультативном совете одинаковые права! По 10 делегатов, имеющих одинаковый статус: право решающего голоса;

Россия превращается в стороннего наблюдателя, который так же, как Германия и Франция, будет иметь минимум одного представителя, но без права решающего голоса;

разрушается сама логика и формат Минской ТКГ, которая сейчас еще формально является Россия + Украина при посредничестве ОБСЕ.

Теперь ключевая работа Минской ТКГ перекочует в Консультативный совет, который и будет разрабатывать все предложения по выборам, «особому статусу», изменениям в Конституцию, после чего политическая подгруппа только скажет «одобрямс» выработанным решением.

Поздравляю, это новая реальность. Меня сложно заподозрить в зрадофильстве, но по совокупности обстоятельств должна констатировать: так и выглядит «сделка», а вам дальше будут рассказывать о том, что ничего страшного не произойдет".

Чем чревата для Украины такая сделка, читайте в эксклюзивном материале «ФАКТОВ»: «Ермак в Минске легализовал „ДНР“ и „ЛНР“: на что согласился Зеленский».

О реакции украинцев на новость о фактической легализации «ДНР» и «ЛНР» читайте здесь.

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