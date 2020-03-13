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Украина

Взбунтовавшихся "слуг народа" срочно вызвали в Офис президента

20:53 13 марта 2020 316
офис президента
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Группу народных депутатов, возмутившихся угрозой создания консультативного совета с представителями ОРДЛО, вызвали в Офис президента для консультаций. Ранее парламентарии подписались под обращением к Владимиру Зеленскому и призвали того не допустить нарушения Конституции.

О вызове в Офис Зеленского сообщил Апострофу один из подписантов Никита Потураев. Он уточнил, что пришел в Офис не сам, но не сообщил точное число нардепов в делегации.

По информации «Украинской правды», нардепов вызвали на беседу к главе ОП Андрею Ермаку. Также сообщается, что под заявлением за несколько часов подписались 30 депутатов из 248, входящих во фракцию «СН». Завизировали документ депутаты Потураев, Красносельская, Васильев, Безгин, Ткаченко, Чернев, Гурин, Лерос, Бондар, Наталуха, Юнаков, Мотовиловец, Яременко, Мовчан, Шуляк, Черный, Подгорная, Аликсийчук, Герус, Жупанин, Кисилевский, Кузьминых, Мариковский, Мезенцева, Ясько, Михайлюк, Фрис, Рублев.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак 13 марта пытался разъяснить необходимость в новом госоргане, но не слишком удачно. Депутаты от «Слуги народа» составили обращение, в котором усомнились, что консультативный совет с представителями ОРДЛО будет на пользу Украине.

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