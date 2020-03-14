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Из Украины пытались нелегально вывезти 50 тысяч респираторных масок (фото)
Контрабандный груз пытался вывезти из Украины через пограничный пункт пропуска «Ягодин» на своем автомобиле украинец. Ранее в пункте пропуска «Устилуг» задержали мужчину, который пытался вывезти в Польшу 10 тыс. медицинских масок.
- В рамках противодействия незаконному перемещению товаров через государственную границу, связанного с распространением коронавируса на территории Украины, было инициировано проведение по идентификации товара и соответствие заявленного количества товара в сопроводительных документах, — сообщает пресс-служба Луцкого пограничного отряда.
Во время совместного осмотра пограничников и таможенников в автомобиле «Рено» было обнаружено 50 тысяч штук респираторных масок.
Груз и автомобиль через границу не пропущены. Полиция проводит проверку документации.
- Стоимость груза составляла почти 50 тысяч долларов. Вывезти его пытался 31-летний волынянин, — уточнили в ГУ Национальной полиции Волынской области.
Напомним, в условиях распространения коронавируса в Украине запрещен экспорт средств индивидуальной защиты.
Как сообщали «ФАКТЫ», во Львове медицинские маски подорожали в 10 раз.
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