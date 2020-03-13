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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 2003
Скульптор: Regino Torrijos
Размер: 24×16 cm
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Наверняка многие из вас, друзья мои, смотрели легендарный фильм Сергея Параджанова «'Тіні забутих предків''. Помните, с Иваном Миколайчуком и Ларисой Кадочниковой в главных ролях? Так вот. Была в том фильме еще одна малозаметная роль, сыгранная человеком, имя которого молодым людям, наверное, сейчас уже ни о чём не говорит. Но в 1960-е годы оно было известно едва ли не каждому. Я имею в виду Леонида Енгибарова, сыгравшего в картине Параджанова Мико.
Сегодня Енгибарову, родившемуся 15 марта 1935 года, исполнилось бы ровно 85 лет. В советское время он был одним из самых известных цирковых артистов. Вообще-то формально его амплуа называлось клоун. Но клоуном он был лишь в самом начале своей карьеры. До того, как стал именно артистом. Настоящим артистом, глубоким и сильным. Его появление на публике всякий раз вызывало не только смех, но и слезы. Да-да, слезы, потому что он (без слов!) умел так рассказать зрителям историю маленького человека, что всем просто плакать хотелось от сочувствия его герою, от умиления его попытками пробиться в этой жизни куда-нибудь наверх, где тепло и солнечно, где сыто и беззаботно.
Помню, как в детстве, сидя на галерке нашего киевского цирка (там, где были самые дешевые билеты), я вместе со всеми не мог сдерживать сначала смех от его дурацких выкрутасов, изображавших боксерский поединок смешного дилетанта с профессиональным противником (ну, совсем как в знаменитой картине Чарли Чаплина «'Огни большого города''). А затем точно так же не мог сдерживать и слезы… Слезы жалости к смешному и не очень удачливому герою Леонида Енгибарова, искренне мечтавшего о хорошей жизни, но вечно на пути к ней попадавшего в какие-то переделки. Каждый из зрителей на его представлениях плакал, наверное, не столько о нем, сколько о себе самом. Ведь его философские пантомимы были о каждом из нас. Со всеми нашими проблемами, мечтами и надеждами на лучшее. Его не зря ведь называли «'Клоуном с осенью в сердце''.
Владимир Высоцкий, близко друживший с Енгибаровым, говорил, что Леонид «'воровал грустные минуты у других людей'', тем самым словно делая их жизнь чуточку светлее. Может быть, поэтому он так рано ушёл. В 37 лет. Сердце не выдержало…
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...