Криштиану Роналду отдал свои отели под больницы для борьбы с коронавирусом (фото)

Спорт

Футболист «Ювентуса» Криштиану Роналду, 65-летняя мать которого недавно перенесла инсульт, поможет родной Португалии в борьбе с пандемией коронавируса, сообщает издание Marca.

По данным источника, отели форварда в Лиссабоне и на острове Мадейра переделают в бесплатные больницы. При этом Роналду будет самостоятельно выплачивать зарплату врачам и сотрудникам, которые будут работать в этих больницах.

Отель Криштиану Роналду на Мадейре

Напомним, что после известия о болезни защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани Роналду решил остаться на родном острове и не возвращаться в Италию, где продолжает активно распространяться вирус. По информации СМИ, нападающий, отправившийся на родину проведать мать и по случаю дня рождения сестры, закрылся на карантин в доме на Мадейре.

Кстати, Криштиану Роналду опубликовал заявление относительно ситуации с коронавирусом.

«Мир переживает очень сложный период, который требует от всех нас предельной заботы и внимания. Я обращаюсь к вам сегодня не как футболист, а как сын, отец и человек, обеспокоенный распространением болезни по всему миру.

Важно, чтобы мы все следовали советам Всемирной организации здравоохранения и руководящих органов относительно того, как справиться со сложившейся ситуацией.

Защита человеческой жизни должна стоять выше любых других интересов. Мои мысли с теми, кто потерял близких людей, и я солидарен с теми, кто борется с вирусом, как мой товарищ по команде Даниэле Ругани. Выражаю поддержку тем потрясающим профессионалам, которые рискуют своими жизнями, чтобы спасти других", — говорится в заявлении Криштиану Роналду в Twitter.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что УЕФА приостановил матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов.

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