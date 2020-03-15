Ватикан отменил все пасхальные мероприятия: последние данные по пандемии коронавируса

Мир

По состоянию на 15 марта коронавирус COVID-19 выявлен уже в 155 странах мира. Официально зафиксировано 157 тысяч 844 случая. Выздоровели 75 тысяч 954 человека. Скончались 5 846 больных. Уровень смертности составляет 7%. В тяжелом или критическом состоянии находятся 5 649 зараженных.

За минувшие сутки было выявлено 1 242 новых случая. Первые инфицированные обнаружены в Узбекистане, Центральноафриканской Республике, Гуаме. Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Бельгии — 197. Второе место по данному показателю занимает Малайзия — 190 новых зараженных. На третье место вышла Австрия — 145 человек.

Китай по-прежнему занимает первое место по числе умерших инфицированных COVID-19 — 3 199 человек. За последние сутки здесь скончались еще 10 пациентов. Второе место у Италии — 1 441 летальный исход. При этом за сутки никто из инфицированных в этой стране не умер. Третье место удерживает Иран — 611 умерших.

В Соединенных Штатах отмечен резкий скачок новых случаев. За сутки здесь выявили еще 102 человека с COVID-19. Всего в США умерли 60 инфицированных. Это вынудило американские власти пойти на жесткие ограничительные меры, призванные остановить распространение коронавируса. Президент США Дональд Трамп объявил 14 марта, что введенный им запрет на въезд в страну граждан европейских стран с 17 марта распространяется также на Великобританию и Ирландию.

Трамп также сообщил, что сдал тест на COVID-19. Результат негативный.

А вот вице-президент США Майк Пенс по-прежнему проверку не прошел, при этом продолжает выполнять свои обязанности без каких-либо ограничений. Белый дом пока не комментирует, почему второе лицо в государстве не сдало до сих пор тест.

Между тем коронавирус все сильнее вмешивается в политическую жизнь США. Стало известно, что власти двух штатов — Джорджии и Луизианы — приняли решение перенести праймериз. В Джорджии внутрипартийные выборы в рамках президентской гонки 2020 года должны были пройти 24 марта. Теперь они запланированы на 19 мая. В Луизиане их собирались провести 4 апреля, а перенесли из-за коронавируса на 20 июня.

Пока не ясно, пройдут ли праймериз 17 марта в Аризоне, Флориде, Иллинойсе и Огайо. Пока внутрипартийные выборы состоялись в 24 американских штатах. Из 11 претендентов от Демократической партии в гонке остаются только двое — бывший вице-президент США Джо Байден и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. Лидирует Байден, который набрал уже 890 голосов из необходимых 1 191 для победы. У Сандерса пока 736 голосов. Единого кандидата в президенты США от Демократической партии должен назвать съезд, который был запланирован на конец июля. Однако теперь пандемия коронавируса может внести коррективы в сроки или форму его проведения. Напомним, у республиканцев безусловным лидером является действующий президент Дональд Трамп.

Кстати, он объявил о введении чрезвычайного положения по всей стране в связи с пандемией. Это позволит штатам, в которых ситуация наиболее опасная, просить о выделении помощи из федерального бюджета, который предполагает на данные цели предоставление 50 миллиардов долларов.

В связи с чрезвычайным положением по всей стране отменяются массовые мероприятия. Поставлены на паузу все крупные спортивные состязания, включая чемпионат США по бейсболу. Закрываются музеи, театры, рестораны и кафе. Голливудские студии отменяют не только премьеры новых фильмов, но и откладывают съемки различных проектов. Одним из последних пострадал новый «Бэтмен».

В Лос-Анджелесе либо вообще отменена, либо перенесена на неопределенный срок 40-я церемония вручения антипремии «Золотая малина». Ее впервые в истории намеревались показать в прямом телеэфире.

Жесткие меры ввела Испания. Мадрид сегодня, по мнению Института Роберта Коха (Германия), является одной из «международных зон риска», которые являются очагами распространения COVID-19. Жителям страны с населением 47 миллионов человек предписано покидать свои дома лишь в исключительных случаях. К таковым относятся покупка продуктов, посещение аптеки или больницы, а также необходимость идти на работу. Все виды общественного транспорта перешли на режим «пониженной нагрузки». Это означает резко сокращение количества автобусов, поездов, паромов, осуществляющих пассажирские перевозки. Полиция и армия Испании приведены в состояние повышенной готовности.

Власти Эстонии и Латвии закрывают границы республик и вводят карантин по всей территории. В Литве он вступает в силу с полуночи 16 марта и будет действовать до 30 марта, заявил премьер-министр Саулюс Сквернялис.

Гражданам Литвы в течение всего этого периода запрещено выезжать за границу. Исключение сделано для проживающих либо работающих в иностранных государствах. Въезд в страну, помимо литовцев, будет разрешен только иностранцам с видом на жительство, дипломатам, а также военнослужащим и вспомогательному персоналу военных баз НАТО. Кроме того, до 19 марта открыт транзитный коридор для граждан третьих стран, возвращающихся в страну проживания. Сокращено и количество пограничных постов, через которые будет осуществляться въезд в страну. Перевозка товаров через Литву пока не ограничивается.

С 13 марта в республике закрыты все образовательные учреждения и детские сады. Для школьников и студентов организовано дистанционное обучение. А с 16 марта закроются все рестораны, кафе, ночные клубы, непродовольственные магазины. Будет запрещено посещение культурных, развлекательных, спортивных учреждений, а также проведение всех мероприятий и собраний не только в закрытых помещениях, но и на улице. Премьер-министр настоятельно рекомендовал временно отказаться от наличных расчетов и полностью перейти на безналичные.

Эстония закрывает границы с 17 марта. Въезд будет разрешен только гражданам страны, иностранцам с видом на жительство и проживающим в Эстонии лицам без гражданства. Об этом сообщил премьер-министр Юри Ратас. Въезд по-прежнему разрешен иностранным гражданам, члены семей которых проживают в Эстонии. При этом все прибывшие из-за границы должны будут соблюдать обязательный двухнедельный карантин.

Будет разрешено транзитное следование через территорию Эстонии лицам, у которых нет симптомов вызываемой коронавирусом пневмонии COVID-19. По-прежнему разрешены и международные грузовые перевозки. На границе будут проверяться не только документы, но и наличие симптомов коронавируса. Временные ограничения на пересечение границы остаются в силе до отдельного решения властей. Правительство призывает эстонцев временно отказаться от поездок в другие страны. До 1 мая уже закрыты все школы, музеи, кинотеатры, спортивные и развлекательные учреждения. Запрещено проведение публичных мероприятий.

В Израиле из-за коронавируса отложено начало судебного процесса над премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Первое заседание было запланировано на 17 марта. Его перенесли пока на 24 мая.

Режим чрезвычайного положения введен с 16 марта по 15 апреля в Казахстане. Указ подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев. Ограничена работа крупных магазинов, торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей. Карантин распространяется на всю территорию страны. Запрещается проведение массовых мероприятий, в том числе семейных. Запланированы масштабные санитарно-противоэпидемические мероприятия, к которым будут привлечены военные и полиция. Ограничено пересечение государственной границы в обе стороны всеми видами транспорта. Данные меры не распространяются на въезд для граждан Казахстана, находящихся сейчас за рубежом. Они смогут вернуться домой. Отменено проведение парада 9 мая.

В воскресенье, 15 марта, Ватикан сообщил об отмене всех пасхальных публичных мероприятий, включая богослужения в рамках Страстной недели. Они пройдут «без физического участия верующих». Папа Римский Франциск будет проводить аудиенции и общаться с верующими в формате видеотрансляций. Это касается и пасхальных богослужений. За ними можно будет наблюдать в режиме реального времени на официальном сайте Ватикана. Напомним, в этом году католики празднуют Пасху 12 апреля.

А вот Русская православная церковь (РПЦ) пока не намерена отказываться от литургий даже в случае резкого роста числа заразившихся коронавирусом в России. Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. «Я вам точно скажу, что мы не будем ни закрывать храмы, ни отменять богослужения», — подчеркнул он в эфире телеканала «Россия-24».

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