В Одессе взорвали грузовой автомобиль (фото)

Происшествия

Вечером 15 марта в Суворовском районе Одессы прогремел взрыв. Как сообщили в понедельник, 16 марта, в региональном главке Нацполиции, ЧП случилось на Хаджибейской дороге: под грузовым автомобилем во время движения взрывалось самодельное устройство. По счастливой случайности водитель грузовика не пострадал, повреждено только само авто.

«На вызов 35-летнего водителя выезжали следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнического управления и кинологической службы. По предварительным выводам специалистов, сработало управляемое самодельное устройство. Его фрагменты полицейские изъяли и направили на экспертное исследование», — сказали у главке.

Сведения по этому факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 195 Уголовного кодекса Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Днепре прогремел взрыв в припаркованной машине Hyundai. Происшествие произошло на проспекте Пушкина — прямо на глазах хозяина авто.

А в оккупированном Донецке неизвестные взорвали внедорожник BMW X5.

Также ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в центре Киева неизвестные расстреляли Range Rover, в котором находился ребенок.

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