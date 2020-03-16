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В Одессе взорвали грузовой автомобиль (фото)
Вечером 15 марта в Суворовском районе Одессы прогремел взрыв. Как сообщили в понедельник, 16 марта, в региональном главке Нацполиции, ЧП случилось на Хаджибейской дороге: под грузовым автомобилем во время движения взрывалось самодельное устройство. По счастливой случайности водитель грузовика не пострадал, повреждено только само авто.
«На вызов 35-летнего водителя выезжали следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнического управления и кинологической службы. По предварительным выводам специалистов, сработало управляемое самодельное устройство. Его фрагменты полицейские изъяли и направили на экспертное исследование», — сказали у главке.
Сведения по этому факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 195 Уголовного кодекса Украины.
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