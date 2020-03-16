Украина

Борьба с коронавирусом: в Одесской области за госграницей будут следить с самолета (фото)

В Одесской области из-за коронавируса государственную границу будет мониторить патрульный самолет. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщил на совещании в Одесском горсовете начальник Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Сергей Мул.

«Ежедневно участок границы будет мониторить наш патрульный самолет с целью отслеживания накопления масс людей на государственной границе», — сказал он.

Как отметил Мул, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Одесском регионе прекращена работа 31 пункта пропуска. За последние сутки наряды пограничного ведомства не пропустили на въезд в Украину 53 человека. В общей сложности с 26 февраля температурный контроль на КПП региона прошли 160 тысяч граждан, из которых 74 тысячи — иностранцы.

Мул также добавил, что есть проблема обеспечения пограничников защитными комбинезонами и очками. Сейчас под медицинским надзором находятся 15 военнослужащих, контактировавших с людьми, у которых была повышенная температура.

Руководитель Южного регионального управления отметил, что сейчас из-за наплыва людей на госгранице в действующих пунктах пропуска усилены пограничные наряды и «на случай обострения обстановки» обеспечена силовая поддержка.

Начальник управления добавил, что с целью предупреждения незаконного пересечения границы выставлены дополнительные наряды. О введенных мерах проинформированы Молдова и Румыния — страны, с которыми граничит Одесская область. В то же время у пункта пропуска Кучурган, который с полуночи 16 марта закрыт для въезда и выезда всех видов транспорта, выстроились автобусы с людьми, пытающимися попасть в Приднестровье. По словам пассажиров, они направляются в Приднестровье из Москвы. На территорию Украины их пропустили, однако о том, что границы закрывают, не предупредили.

Как сообщили «ФАКТАМ» в Одесской областной администрации, с 17 марта в регионе будут работать — исключительно для легковых и грузовых авто — следующие пункты пропуска: Паланка, Староказачье, Рени, Новые Трояны и Табаки. Проезд автобусов и пересечение границы пешком не допускаются.

Полностью закроют 31 из 52-х имеющихся в регионе пунктов пропуска. В частности: Кодымский район — Алексеевка, Шершенци, Тимково; Подольский район — Домница, Станиславовка; Окнянский район — Федосеевка, Дубовое, Платоново; Захаровский район — Йосиповка, Павловка; Великомихайловский район — Великоплоское, Словяносербка, Гребенники; Розделянский район — Розаловка, Кучурган; Беляевский район — Граданицы; Тарутинский район — Лесное, Серпневое 1, Карабуцены, Малоярославец 1; Болградский район — Болград, Железнодорожное, Виноградовка; Ренийский район — Долинское.

Также будут закрыты и водные пункты пропуска: Орловка, Измаил, Вилково и Килия.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что карантин объявлен уже в нескольких областных центрах Украины. В частности, в Киеве, Одессе, Львове, Ивано-Франковске и Полтаве.

Между тем в понедельник, 16 марта, пошел на поправку житель Черновцов, у которого первым в Украине зафиксировали COVID-19.

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