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- 17:14 Дело Гандзюк: Болгария выдала Левина Украине
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Дело Гандзюк: Болгария выдала Левина Украине
В Украину из Болгарии экстрадировали фигуранта дела о нападении на Екатерину Гандзюк. Самолет с подозреваемым Алексеем Москаленко (Левиным) приземлился в украинском аэропорту.
Привезли подозреваемого в Киев сотрудники Национального бюро Интерпола. Далее подследственный был передан сотрудникам СБУ и Офиса Генерального прокурора.
Как сообщает СБУ, Москаленко (Левин) будет помещен в изолятор временного содержания. В ближайшие дни должно состояться судебное заседание, где будет принято решение об аресте или иной мере пресечения.
Напомним, Левин покинул Украину в августе 2018 года, долго находился в международном розыске, но в январе 2020 года был задержан на арендованной квартире в городе Бургас (Болгария). В марте болгарские суды разрешили выдать Левина украинским органам.
По версии следствия, Левин является ключевой фигурой в деле о нападении на Гандзюк, и потому его экстрадиция так важна для расследования. Левина подозревают в подстрекательстве к нападению на Гандзюк, организации преступления и предоставлении исполнителям важной информации, в том числе о месте проживания будущей жертвы.
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