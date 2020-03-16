Ужгород и Черкассы вводят тотальный карантин, в Черновцах в продмаги будут пускать по очереди

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В двух западных и одной центральной области вводят усиленный карантин из-за вспышки коронавируса. В дополнение к общеукраинским ограничениям регионы ввели свои собственные карантинные меры.
В Закарпатье до 3 апреля будет запрещена работа всех магазинов, кроме продуктовых. Разрешено работать аптекам и АЗС, а вот кинотеатры, музеи, библиотеки, клубы, развлекательные центры, стадионы, фитнес-клубы, тренажерные залы, бассейны будут закрыты. В Мукачево к этому списку добавили еще и церкви.
Жителям рекомендовано ограничить поездки: как в другие области, так и в пределах Закарпатья. Вводится ежедневный температурный контроль: на въезде в область, при входе в офисы пока еще работающих компаний.
В Черновицкой области 16 марта были подтверждены два новых случая коронавирусной инфекции. Заболели две женщины: одна вернулась из-за границы, а вторая заразилась, не покидая область — пообщавшись с лицом, вернувшимся из поездки. Областной центр из-за этого решился на экстренные меры. Уже с 18.00 16 марта будут закрыты кафе и рестораны, а также магазины. Исключение будет сделано для продуктовых торговых точек и для тех, где продаются товары первой необходимости.
Усиленные меры введены в Черкассах. Закрываются торговые центры, спортивные объекты, развлекательные заведения, кафе и рестораны, отменяются детские внешкольные групповые занятия. В больницах рекомендовано отменить плановые госпитализации и ограничить посещения больных. Родителям рекомендовано ограничить пребывание детей на улице. Готовятся ограничения графика работы общественного транспорта, вплоть до его полной остановки.
Введены ограничения и для оставшихся открытыми продуктовых магазинов. Одновременно в торговой точке должны находиться не более 10 человек (включая продавцов и другой персонал).
Напомним, общеукраинский карантин был объявлен до 3 апреля. Регионы вправе в процессе усиливать ограничения либо отменять некоторые излишние карантинные меры.
Фото https://carpathia.gov.ua/
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