Рада собралась на внеочередное заседание из-за коронавируса: онлайн-трансляция

Украина

Несмотря на усиленный в Киеве карантин, депутаты Рады намерены собраться на заседание 17 марта. Руководство парламента обещает обеспечить нардепам маски и дополнительную санитарную обработку зала заседаний. В масках работают охрана Рады и технический персонал, парламентский буфет и столовая закрыты.

Вопросы, ради которых собираются парламентарии, связаны с противодействием коронавирусу. Предстоит решить, как государство будет закупать медицинские товары и лекарства первой необходимости в период пандемии.

Еще один законопроект в повестке дня касается возможности налоговых каникул для бизнеса из-за вынужденного карантина. Предстоит рассмотреть и внести правки в Налоговый кодекс, учитывая, что было поручено максимально свернуть работу предприятий сферы услуг, организации досуга, вынужденные каникулы у туристической отрасли и у многих представителей сферы пассажирских перевозок.

Кроме коронавируса, депутаты готовы 17 марта утвердить кадровые вопросы. Новым генеральным прокурором может стать Ирина Венедиктова, сейчас и.о. директора Государственного бюро расследований. Также найден кандидат на пост министра экономики. Это Игорь Петрашко, представитель топ-менеджмента агрохолдинга UkrLandFarming.

Напомним, президент Владимир Зеленский объявил, что из-за коронавируса может объявить чрезвычайную ситуацию в стране, но пока ограничится усилением карантинных мер.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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