Рада согласилась на назначение Венедиктовой генпрокурором

Украина

Верховная Рада согласилась на назначение Ирины Венедиктовой генеральным прокурором Украины. Кандидатура была внесена в Раду президентом Владимиром Зеленским 16 марта. «За» проголосовали 269 нардепов.

Венедиктова в настоящий момент является исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований, до этого она была депутатом от «Слуги народа».

В ходе обсуждения в Раде Венедиктовой вспомнили ее попытку стать судьей Верховного Суда. Тогда претендентка даже не набрала проходной балл.

Кроме того, депутаты обратили внимание, что после перехода Венедиктовой в генпрокуроры ее место на посту главы ГБР может быть занято крайне неоднозначной кандидатурой Александра Бабикова. Сейчас Бабиков является заместителем директора ГБР.

Напомним, место генпрокурора вакантно после того, как Рада 5 марта высказала недоверие Руслану Рябошапке. Исполняющим обязанности генпрокурора является Виктор Чумак.

Фото Ирина Венедиктова/Facebook

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