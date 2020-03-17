- 15:00 Вооруженное ограбление в Киеве: у предпринимателей забрали 100 тысяч медицинских масок
- 14:46 Евро-2020 перенесен на год: что решили по Лиге чемпионов и Лиге Европы
- 14:42 Пытался занять место Зеленского: новый министр экономики Петрашко оконфузился в Раде
- 14:40 Не брал взятку: под Одессой полицейские избили главу сельсовета
- 14:39 Пять эффективных противовирусных препаратов для профилактики
- 14:35 С 12-го этажа киевской больницы выпал пациент
- 14:30 Погода порадует теплом: синоптик дала прогноз на 18 марта
- 14:26 Резкое подорожание и дефицит валюты: остановится ли падение гривни
- 14:13 В МОЗ развенчали миф о лекарстве от коронавируса и объяснили причину закрытия метро
- 14:03 Одесситы хотят блокировать территории с коронавирусом: что об этом известно
- 14:02 В Днепре объявили жесткий карантин: закрываются магазины и метро
- 14:02 Предлагают лететь в Россию: застрявшие в Германии украинцы пожаловались на проблемы с возвращением домой
Евро-2020 перенесен на год: что решили по Лиге чемпионов и Лиге Европы
Во вторник, 17 марта, Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) провел видеоконференцию с участием руководителей всех 55 членов организации, а также представителей европейских лиг, профсоюза игроков FIFPro и клубной ассоциации Старого Света.
В связи с пандемией коронавируса УЕФА принято официальное решение перенести Евро-2020 на лето 2021 года (турнир пройдет с 11 июня по 11 июля). Напомним, что чемпионат Европы по футболу с участием сборной Украины должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы (Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Будапешт, Глазго, Бильбао, Амстердам и Санкт-Петербург).
При этом обновленный клубный чемпионат мира, который ФИФА рассматривает как своеобразную репетицию ЧМ-2022 в Катаре, перенесут с лета 2021-го на декабрь этого года.
Кроме того, поединки плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут в обычном режиме (новый календарь будет согласован и утвержден позже, но уже известно, что финал Лиги Европы — 24 июня, Лиги чемпионов — 27 июня). Напомним, что в Лиге чемпионов до остановки состязаний определились четыре четвертьфиналиста («Аталанта», «Лейпциг», «ПСЖ» и «Атлетико»), а ответные поединки 1/8 финала «Ювентус» — «Лион», «Манчестер Сити» — «Реал», «Барселона» — «Наполи» и «Бавария» — «Челси» состояться не успели. Что же касается Лиги Европы, то там сыграны шесть из восьми первых встреч 1/8 финала (матчи «Севилья» — «Рома» и «Интер» — «Хетафе» отменили).
Отметим также, что всем членам УЕФА предложили доиграть внутренние турниры — чемпионаты и Кубки стран — до конца июня 2020 года и отменить (или перенести) мартовские товарищеские матчи сборных (Украина должна была сыграть 27 марта в Сен-Дени с Францией и 31-го в Хожуве — с Польшей).
Таким образом, чемпионат и Кубок Украины, в котором определились полуфиналисты, наверняка будут приостановлены и доиграны позже.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что испанский футбольный тренер умер от коронавируса.
Фото uefa.com
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!