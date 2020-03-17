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Спорт

Евро-2020 перенесен на год: что решили по Лиге чемпионов и Лиге Европы

14:46 17 марта 2020 269
Евро-2020
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Во вторник, 17 марта, Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) провел видеоконференцию с участием руководителей всех 55 членов организации, а также представителей европейских лиг, профсоюза игроков FIFPro и клубной ассоциации Старого Света.

В связи с пандемией коронавируса УЕФА принято официальное решение перенести Евро-2020 на лето 2021 года (турнир пройдет с 11 июня по 11 июля). Напомним, что чемпионат Европы по футболу с участием сборной Украины должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы (Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Будапешт, Глазго, Бильбао, Амстердам и Санкт-Петербург).

При этом обновленный клубный чемпионат мира, который ФИФА рассматривает как своеобразную репетицию ЧМ-2022 в Катаре, перенесут с лета 2021-го на декабрь этого года.

Кроме того, поединки плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут в обычном режиме (новый календарь будет согласован и утвержден позже, но уже известно, что финал Лиги Европы — 24 июня, Лиги чемпионов — 27 июня). Напомним, что в Лиге чемпионов до остановки состязаний определились четыре четвертьфиналиста («Аталанта», «Лейпциг», «ПСЖ» и «Атлетико»), а ответные поединки 1/8 финала «Ювентус» — «Лион», «Манчестер Сити» — «Реал», «Барселона» — «Наполи» и «Бавария» — «Челси» состояться не успели. Что же касается Лиги Европы, то там сыграны шесть из восьми первых встреч 1/8 финала (матчи «Севилья» — «Рома» и «Интер» — «Хетафе» отменили).

Отметим также, что всем членам УЕФА предложили доиграть внутренние турниры — чемпионаты и Кубки стран — до конца июня 2020 года и отменить (или перенести) мартовские товарищеские матчи сборных (Украина должна была сыграть 27 марта в Сен-Дени с Францией и 31-го в Хожуве — с Польшей).

Таким образом, чемпионат и Кубок Украины, в котором определились полуфиналисты, наверняка будут приостановлены и доиграны позже.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что испанский футбольный тренер умер от коронавируса.

Фото uefa.com

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