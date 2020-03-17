Шоу-бизнес

Коронавирус отправил сотни миллионов людей во всем мире на вынужденный карантин. Украина не исключение. Большинству из нас предстоит сидеть дома как минимум до начала апреля. Возникает резонный вопрос: чем заняться? Такой режим высвобождает примерно два-три часа в сутки, которые обычно уходили на сборы и дорогу на работу и обратно домой. Учитывая, что кинотеатры, театры, спортивные залы, стадионы, рестораны, бары, даже салоны красоты вынужденно закрылись, можно смело добавить еще час и даже больше. В итоге мы получаем, по самым скромным подсчетам, примерно четыре часа в сутки, которые нужно чем-то занять, чтобы не сойти с ума или не умереть со скуки. Один из наиболее проверенных и эффективных способов — это телевизор. Однако далеко не всегда мы знаем точно, что хотим посмотреть. «ФАКТЫ» решили помочь с проблемой выбора. Мы начинаем публиковать обзоры наиболее популярных сериалов и фильмов на сегодняшний день. Никаких спойлеров! Не хотим испортить вам удовольствие от просмотра, если вы последуете этим рекомендациям. Наш первый обзор — пятерка самых востребованных в мире телесериалов согласно крупнейшему в мире информационному сайту, посвященному кино и телевидению, — IMDB.com

Первое место занимает «Чужак» (The Outsider). Его премьера состоялась 12 января 2020 года на канале HBO. Всего вышло 10 серий, так что по американской классификации он относится к разряду мини-сериалов. Снят он по одноименному роману всемирно известного американского писателя Стивена Кинга. Курировал проект Ричард Прайс, которого по праву можно считать одним из ведущих в США телегуру. Прайс написал сценарии к сериалам «Прослушка» и «Двойка». Его конек — соединение психологической драмы с триллером. Действие «Чужака» происходит в небольшом городке в штате Джорджия. Там ведется расследование жестокого убийства мальчика. Подозреваемый арестован, но настаивает на своей непричастности. Совершенное преступление влечет за собой череду событий, которые удерживают у экрана на протяжении всех 10 серий. Главную роль исполняет Бен Мендельсон, известный по фильмам «Капитан Марвел» и «Человек-паук: Вдали от дома», в которых он сыграл Талоса.

Второе место в рейтинге принадлежит американскому сериалу «Видоизмененный углерод». Это детище компании Netflix. Вышло два сезона, всего 18 серий. Премьера состоялась в феврале 2018 года, но интерес только растет. В основу сериала положен одноименный роман Ричарда Моргана, опубликованный в 2002 году. Мы имеем дело с фантастикой, а, если точнее, с жанром, именуемым киберпанком. Действие разворачивается в XXVII веке. Земля изменилась до неузнаваемости. Люди живут преимущественно вне своих тел. Их сознание, мысли, желания, воспоминания хранятся на специальных носителях — стэках. При этом общество по-прежнему социально глубоко разделено. Есть привилегированный класс, представители которого в состоянии содержать копии своего сознания на резервных носителях… Курирует проект «Видоизмененный углерод» Лаэта Калогридис. Она известный сценарист и продюсер, работавшая над рядом успешных фильмов и сериалов, включая «Аватар», «Алита: Боевой ангел», «Остров проклятых». Главную роль исполняет шведский актер Юэль Киннаман (сериал «Карточный домик»).

Третье место захватили «Охотники». Этот сериал появился 21 февраля 2020 года на стриминговом сервисе Amazon Prime Video. Снят по оригинальному сценарию. Исполнительным продюсером стал Джордан Пил, режиссер нашумевших фильмов ужасов «Прочь» и «Мы». Однако в данном случае мы имеем дело с другим жанром. Это смесь триллера и драмы. Действие происходит в 1977 году в США. Группа людей, которая частным образом отслеживает нацистских преступников, натыкается на их след в Нью-Йорке Члены группы понимают, что имеют дело не с единичным случаем, а с целой подпольной нацистской организацией! Руководителя «охотников» сыграл легендарный Аль Пачино. Некоторые критики обрушились на авторов сериала с обвинениями, что те спекулируют на проблеме борьбы с неонацизмом. Тем не менее «Охотники» уверенно набирают популярность.

Выход десятого сезона «Ходячих мертвецов» в феврале вернул этот сериал в лидеры рейтинга популярности. Возможно, этому также способствовала пандемия COVID-19. Ведь история, рассказываемая известным режиссером Фрэнком Дарабонтом («Побег из Шоушенка», «Зеленая миля», «Мгла»), связана с неизвестным вирусом, который превратил большую часть человечества в зомби. Незараженными оказались лишь немногие. Уцелевшие объединились в небольшие группы и стараются выжить любыми способами. Внешне мы имеем дело с классическим ужастиком, снятым в жанре постапокалипсиса. Однако талант Дарабонта, сценаристов и актеров превратил «Ходячих мертвецов» в один из самых интересных и глубоких сериалов последних лет. Первый сезон был показан в 2010 году. Съемками занимается кабельный телеканал AMC. Главную роль играет Норман Ридус («Святые из Бундока»).

Замыкает первую пятерку рейтинга еще один сериал-долгожитель. Это криминальная драма с примесью черного юмора «Лучше звоните Солу». Премьера состоялась в феврале 2015 года. Пятый сезон стартовал 23 февраля 2020 года. Сериал является спин-оффом и одновременно приквелом другого культового телепроекта — «Во все тяжкие». Часть персонажей из этого сериала перекочевала к «Солу». Работают над ним те же авторы — Винс Гиллиган и Питер Гулд. Главную роль играет Боб Оденкерк, который прославился благодаря еще нескольким популярным сериалам, в том числе «Как я встретил вашу маму» и «Фарго».

В следующих обзорах «ФАКТЫ» планируют давать рейтинги наиболее популярных сериалов, разделив их по жанрам.

Напомним, что в Украине объявлен карантин из-за коронавируса. В связи с этим закрываются почти все учреждения. Прекращается проведение культурных, спортивных, социальных и других мероприятий с массовым участием граждан. На карантин закрылись, в частности, театры и кинотеатры.

Как сообщали «ФАКТЫ», министр здравоохранения Украины Илья Емец призвал украинцев со всей ответственностью отнестись к ограничительным мерам в связи с пандемией опасной болезни.

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