Секс отвлечет от грустных мыслей: как семейным парам пережить карантин и не развестись

Общество и люди

После того, как в крупнейших украинских городах ввели карантинные меры, многие компании и фирмы ограничили работу, и многие семейные пары оказались дома взаперти. Из-за того, что люди не привыкли так долго проводить время вместе и забыли, как подолгу общаться друг с другом, это может стать поводом для семейных скандалов.

Как пережить карантин семьям и не развестись? С этим вопросом «ФАКТЫ» обратились к семейному психологу Анне Громовой.

- Прежде всего, хочу сказать, что карантин — не повод поддаваться панике или «впадать в спячку», — говорит Анна Громова. — Сейчас общество разделилось на два лагеря: одни люди на грани истерии, пытаются всеми возможными способами уберечься от страшной болезни, другие — крутят у виска, считая ситуацию происками врагов или фейком, созданным искусственно для отвлечения внимания, от чего-то более серьезного. И те и другие имеют право и реальные основания так думать. Однако, самая большая ошибка близких людей, имеющих разное мнение на этот счет — пытаться переубедить своего партнера в правильности своей позиции. Это чревато конфликтами и серьезными негативными последствиями в отношениях. Как пример, политическая ситуация в нашей стране, по статистике, является одной из главных причин разрывов отношений с близкими, разводов и потери контактов.

— Что бы вы посоветовали семейным парам, чтобы они нормально смогли пережить совместную изоляцию?

— Вот несколько советов: Первое — ни в коем случае не используйте этот период для всевозможных «разборов полетов» и упреков. Потерпите до более благоприятного момента, глядишь, и надобность отпадет в этом, — говорит семейный психолог. — Стоит помнить, что самоорганизация — важный инструмент для любых кризисных моментов. Составьте (лучше распишите) детальный план действий на ближайшее время, включая образование, работу, физические нагрузки, режим питания и сна в домашних условиях. Второе — не забудьте согласовать этот список с близкими людьми и внести их поправки и пожелания. Третье — не отказывайтесь от совместных прогулок на природе вдвоем или с семьей. Велосипеды, пробежки — отличный способ снизить стресс и насытить мозг кислородом. От состояния нашего мозга зависит и наше настроение, и мировосприятие окружающей действительности.

Также нужно помнить, что переедание и алкоголь — не лучший вариант в такой ситуации. Организм обязательно «отблагодарит» вас попутными недомоганиями и общим состоянием апатии. Кроме этого нужно быть эмпатийными (сопереживать. Авт.) друг к другу. Все мы, без исключения, подвергаемся определенному испытанию и переживаем разный спектр негативных эмоций, связанных со сложившейся обстановкой. Даже те из нас, кто не склонен к пессимизму, так или иначе подвергается воздействию стрессовых факторов извне, что отображается на общем эмоциональном фоне человека. Побудьте психологами друг для друга, стараясь смотреть на ситуацию глазами специалиста.

Кроме этого, используйте полученную возможность проводить больше времени с родными: разговаривайте, играйте (настольные игры вам в помощь), ухаживайте и любите своих близких еще больше. Кстати, не забываем о сексе — это один из самых действенных способов расслабиться и отвлечься от грустных мыслей. Почему бы не внести разнообразие в эту сферу вашей жизни?

Главное стоит помнить: выбор как относится к ситуации — всегда за вами! Начните карантин с улыбки!

Напомним, «ФАКТЫ» ранее сообщали, что в Киеве будет временно закрыто метро из-за коронавируса.

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