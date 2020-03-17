Что посмотреть на карантине: топ-5 фильмов, предсказавших нынешнюю пандемию (видео)

Шоу-бизнес

Пандемия COVID-19, похоже, затянется надолго. Во вторник, 17 марта, немецкий Институт имени Роберта Коха, который специализируется на изучении инфекционных заболеваний, дал неутешительный прогноз — пандемия может продлиться около двух лет. Похожие перспективы обрисовали и британские медики. Они говорят о 18 месяцах… Трудно сегодня сказать, сколько продлятся жесткие меры, введенные властями разных стран мира, включая Украину. Миллионы людей вынуждены свести социальную активность практически до нуля. Они вынуждены сидеть дома и выходить на улицу только в случае крайней необходимости. И в таких условиях человеку обязательно нужно себя чем-то занять. Кино и телесериалы — проверенный и любимый многими способ времяпрепровождения. Поэтому мы хотим предложить пятерку наиболее интересных и оригинальных фильмов, авторы которых пытались в разное время предсказать, как будут вести себя люди и власти в ситуации, похожей на нынешнюю пандемию.

Об огромном интересе к картине Стивена Содерберга «Заражение», которая вышла в прокат осенью 2011 года, «ФАКТЫ» уже писали. Этот фильм, пожалуй, по праву может занять первое место в нашем сегодняшнем списке. Совпадения с нынешней реальностью, имеющиеся в «Заражении», действительно поражают.

На второе место претендует фильм «Эпидемия» Вольфганга Петерсена. Главные роли в картине 1995 года исполнили Дастин Хоффман, Морган Фримен, Дональд Сазерленд, Рене Руссо, Кевин Спейси. На карантине оказывается город Седар-Крик в Калифорнии. Здесь зафиксирована вспышка смертоносной болезни, вызываемой неизвестным вирусом. Задача ученых — найти источник заражения и получить в кратчайшие сроки спасительную вакцину.

«Эпидемия», как и «Заражение», дает ответ на то, каким образом появился вирус-убийца. Это мутант, который сначала заразил животных, а потом, преодолев межвидовой барьер, передался человеку. Только в фильме Петерсена все началось не в Китае, а в Африке. Именно оттуда контрабандой доставили в США инфицированную обезьянку…

«Эпидемия» затрагивает еще один важный и тревожный аспект. Всегда есть те, кто стремится использовать новый вирус для создания бактериологического оружия массового поражения. И очень страшно, когда эти люди наделены властью.

Добавим, что съемки «Эпидемии» обошлись в 50 миллионов долларов. Кассовые сборы в мировом прокате составили 189,9 миллиона долларов.

Голливудский режиссер М. Найт Шьямалан («Шестое чувство») является сторонником другой теории возникновения опасных для человека вирусов. Нужно сказать, что его взгляды достаточно популярны в обществе. Их суть заключается в том, что нашим миром правит закон самосохранения. Человек своей деятельностью наносит огромный ущерб окружающей среде. Природа относится к нашему виду как к представляющему опасность для сохранения и существования всей экосистемы Земли. И периодически принимает жестокие, но оправданные с этой точки зрения меры.

В 2008 году в прокат вышел фильм Шьямалана «Явление» с Марком Уолбергом в главной роли. И это третье место в нашем списке.

По территории Соединенных Штатов внезапно прокатывается волна массовых самоубийств. Вскоре становится понятно, что опасность для человека таится в самом воздухе. По всей видимости, в атмосфере появился вирус или что-то подобное, который сводит людей с ума и заставляет проститься с жизнью. Люди в панике устремляются в места, которые кажутся им безопасными. Власти говорят об атаке террористов, которые использовали неизвестное бактериологическое оружие. Главный герой фильма, школьный учитель, случайно знакомится со специалистом по садовым растениям, который утверждает, что это деревья и кусты стали выделять в атмосферу некое ядовитое вещество. Растения включили механизм самозащиты…

Сторонники теории, в которую верит Шьямалан, сегодня обращают внимание на то, что с введением жесткого карантина в Китае во многих крупных городах этой страны воздух стал значительно чище. Такая же ситуация наблюдается и в Италии. Например, в Венеции не только воздух очистился, но и вода в каналах.

Съемки «Явления» обошлись в 48 миллионов долларов. В мировом прокате фильм собрал 163,4 миллиона долларов.

В 1969 году известный американский писатель Майкл Крайтон издал роман «Штамм «Андромеда». Книга тут же стала бестселлером. Первая экранизация появилась уже в 1971 году. Ее снял режиссер Роберт Уайз. Второй раз книгу экранизировали в 2008 году для телевидения. Продюсерами выступили известные режиссеры Тони Скотт и Ридли Скотт. Режиссером стал Микаэль Саломон. Старая и новая версии отличаются друг от друга. Саломон позволил себя существенные вольности в работе с книгой. Вам решать, какую из экранизаций смотреть (или сравнить обе). В нашем списке «Штамм «Андромеда» на четвертом месте.

Крайтон выдвинул теорию о том, что смертоносные вирусы попадают на Землю из космоса. Однажды американский военный спутник с образцами микроорганизмов сходит с орбиты и падает на Землю. Происходит это в городке Пидмонт, штат Аризона. Инцидент со спутником приводит к трагическому исходу — умирают все местные жители за исключением новорожденного и старика. Вокруг Пидмонта немедленно создается карантинная зона. Для того, чтобы разгадать загадку массовой смерти, власти США собирают группу лучших ученых. Тем временем неизвестный вирус продолжает убивать — патрулировавший воздушное пространство над закрытой зоной истребитель терпит катастрофу. Военные дают ученым четверо суток…

Пятое место в списке «ФАКТЫ» отдали фильму «12 обезьян» Терри Гиллиама. Картина вышла в 1995 году и собрала 168,8 миллиона долларов в мировом прокате при затратах на съемки в размере 29,5 миллиона долларов. Главные роли исполнили Брюс Уиллис, Брэд Питт, Мэделин Стоу, Дэвид Морс, Кристофер Пламмер.

К 2035 году неизлечимый вирус уничтожил 5 миллиардов человек на планете. Выжившие вынуждены жить в подземных убежищах. На поверхности Земли все мертво. Ученые открыли секрет перемещения во времени. Решено направить в прошлое человека, который должен помешать началу смертоносной пандемии. По версии властей, ее спровоцировала деятельность группы «Армия 12 обезьян». Ее члены выступали против проведения опытов над животными и однажды разгромили секретную лабораторию. В 1996 год отправляется приговоренный к длительному заключению уголовник. Однако машина времени далека от совершенства…

Этот фильм наверняка понравится сторонникам теории, согласно которой подобные COVID-19 вирусы появляются в результате секретных опытов. А к пандемиям приводит либо случайная утечка, либо диверсия.

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