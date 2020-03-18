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Звезда «Игры престолов» и «Властелина колец» с женой напились и устроили дебош в самолете
60-летний британский актер Шон Бин и его 33-летняя жена Эшли Мур устроили дебош в самолете рейса British Airways, следовавшего из канадского Ванкувера в Лондон. По словам очевидцев, Шон и Эшли, летевшие в бизнес-классе, сразу же после посадки налегали на подававшееся пассажирам бесплатное вино. И оба успели изрядно напиться. Сначала они были в хорошем настроении. Но потом, где-то на середине пути, между супругами вспыхнула ссора.
Как сообщает издание The Sun, Мур неожиданно вылила стакан белого вина прямо на колени мужу. А тот в ярости подскочил и с криком швырнул в Эшли свой бокал. Подоспевшие стюарды попытались успокоить разбушевавшихся пассажиров. Однако полицию решено было к делу не привлекать.
Шон Бин известен по ролям Боромира в кинотрилогии «Властелин колец» и Эддарда Старка в телесериале HBO «Игра престолов», а также по работам в картинах «Золотой глаз», «Троя», «Анна Каренина», «Сокровище нации», «Сайлент Хилл».
Эшли Мур — его пятая жена. Четыре предыдущие брака закончились разводами. Первой супругой актера была его школьная любовь Дебра Джеймс, на которой он женился в возрасте 21 года в 1981 году. В 1990-м его женой стала актриса Мелани Хилл, а в 1997-м — актриса Эбигейл Круттенден. В 2008-м Шон связал себя узами брака с Джорджиной Сатклифф, которая была менеджером баре в театре, к котором Бин играл Макбета (причиной развода два года спустя стало домашнее насилие со стороны Бина). На Эшли Бин женился в 2017 году.
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