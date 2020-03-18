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- 11:11 Кинозвезда Эмма Стоун отложила свою свадьбу из-за коронавируса
Кинозвезда Эмма Стоун отложила свою свадьбу из-за коронавируса
Во вторник, 17 марта, стало известно, что кинозвезда Эмма Стоун отложила на неопределенный срок свою свадьбу. 31-летняя голливудская актриса собиралась в марте выйти замуж за 34-летнего режиссера Дэйва Маккари. Они встречаются уже два года, а в декабре официально объявили о помолвке. Однако пандемия коронавируса внесла коррективы в планы влюбленных.
Стоун трижды номинировалась на «Оскар» и таки получила премию Американской киноакадемии в 2017 году за главную роль в мюзикле «Ла-Ла Ленд». Этот же фильм принес ей еще и «Золотой глобус», BAFTA и ряд других кинонаград. В том же 2017 году Эмма возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых актрис в мире. А американский журнал Time включил ее в свой список 100 самых влиятельных людей.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что в связи карантином из-за коронавируса звезды шоу-бизнеса вынуждены отменять концерты и сидеть дома. Знаменитости признаются, что это время проводят с пользой для себя: уделяют внимание близким, читают книги, балуют родных приготовленными вкусняшками, смотрят фильмы и читают книги.
Украинские звезды шоу-биза Екатерина Кухар и Александр Стоянов вынуждены были прервать свой медовый месяц в Таиланде из-за коронавируса.
«ФАКТЫ» сообщали также о том, что коронавирусом заразился звезда сериалов «Ведьмак» и «Игра престолов» Кристофер Хивью. Причем произошло это во время съемок второго сезона «Ведьмака».
А знаменитый голливудский актер Том Хэнкс и его жена, заразившиеся коронавирусом, прошли курс лечения и уже выписаны из больницы.
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