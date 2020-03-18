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Спорт

Экс-президент «Реала» угодил в реанимацию с коронавирусом

11:21 18 марта 2020 164
Лоренсо Санс с Кубком чемпионов
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс госпитализирован в тяжелом состоянии и после положительного теста на COVID-19 находится в реанимации, сообщило испанское издание AS. У мужчины в течение трех дней была лихорадка, и только после этого он обратился к врачам

«Я ошеломлен, сколько сообщений со словами поддержки мы получили от вас. Я уверен, что мой отец справится с этим. Еще раз спасибо всем», — написал в Twitter один из сыновей Санса.

Отметим, что экс-боссу «Реала» 76 лет. Он руководил мадридским клубом в 1995—2000 годах (на этом посту его заменил нынешний руководитель Королевского клуба Флорентино Перес). При правлении Санса «Реал» в 1998-м и 2000-м выиграл Лиги чемпионов. В свое он помогал своему сыну Фернандо руководить клубом «Малага».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что еще один одноклубник Криштиану Роналду заболел коронавирусом.

Фото Getty Images

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