- 12:38 Максим Степанов поставил аппарат ИВЛ в инфекционную больницу Одессы
- 12:37 В Киевской области ввели режим ЧС из-за коронавируса
- 12:35 Везли пациента с инсультом: раскрыты детали страшной аварии со «скорой» в Виннице
- 12:29 Заболевшая коронавирусом Ольга Куриленко рассказала о лечении
- 12:25 Кричал и переходил на личности: «слуги народа» рассказали о скандальной встрече с Ермаком
- 12:12 Тепло задержится ненадолго: украинцев предупредили о резкой перемене погоды
- 12:04 Кого ждет успех: гороскоп на 19 марта для всех знаков зодиака
- 12:00 Противодействие коронавирусу: Зеленский подписал ряд важных законов
- 11:58 Бойфренд Свитолиной не дает ей скучать во время карантина
- 11:54 Коты и коронавирус: хозяева делятся смешными фото питомцев на злобу дня
- 11:44 ПриватБанк приостановил наличный обмен валют: что нужно знать
- 11:40 Можно ли заразиться коронавирусом от умершего: в ВОЗ дали ответ
Экс-президент «Реала» угодил в реанимацию с коронавирусом
Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс госпитализирован в тяжелом состоянии и после положительного теста на COVID-19 находится в реанимации, сообщило испанское издание AS. У мужчины в течение трех дней была лихорадка, и только после этого он обратился к врачам
«Я ошеломлен, сколько сообщений со словами поддержки мы получили от вас. Я уверен, что мой отец справится с этим. Еще раз спасибо всем», — написал в Twitter один из сыновей Санса.
Отметим, что экс-боссу «Реала» 76 лет. Он руководил мадридским клубом в 1995—2000 годах (на этом посту его заменил нынешний руководитель Королевского клуба Флорентино Перес). При правлении Санса «Реал» в 1998-м и 2000-м выиграл Лиги чемпионов. В свое он помогал своему сыну Фернандо руководить клубом «Малага».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что еще один одноклубник Криштиану Роналду заболел коронавирусом.
Фото Getty Images
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.