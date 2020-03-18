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Стиль жизни

Кому и к чему готовиться: гороскоп на 21 марта для всех знаков зодиака

12:08 20 марта 2020 61
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Суббота, 21 марта, — день, когда конфликты могут привести к неразрешимым последствиям.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 21 марта для всех знаков зодиака.

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Овен

Овны могут не оценить искренних порывов любимого человека, чем обидеть его.

Телец

Возможна случайная встреча со старым другом, которого вы будете очень рады видеть.

Близнецы

У Близнецов может появиться новая цель, связанная с чем-то материальным. Правы окажутся все, кто воздержатся от долгов и кредитов.

Рак

Вы узнаете новость, которая круто изменит вашу жизнь, наполнив ее яркими красками.

Лев

Вам захочется изменить мир, но не забывайте, что каждый «бунтарь» должен заботиться о здоровье и давать себе право на отдых.

Дева

Возможно, человек, в обществе которого планировали провести выходной, заболеет.

Весы

Возможно, придется помочь кому-то из родственников, проживающему где-то за городом.

Скорпион

День благоприятен для умственной деятельности, решения нетривиальных задач.

Стрелец

Гороскоп рекомендует вам даже в момент самых горячих споров не переходить за рамки приличия.

Козерог

Козерогам следует повременить с реализацией своих гениальных идей. Стоит уделить все внимание отдыху.

Водолей

Рекомендован неспешный досуг в окружении близких людей и чтение развивающих книг.

Рыбы

Совет звезд: не задавайте людям много вопросов, скорее всего вы будете их раздражать.

Хорошего вам дня!

Больше гороскопов на каждый день и текущую неделю читайте здесь.

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