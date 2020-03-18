«Мой друг заразился»: Андрей Шевченко об отмене Евро-2020 и коронавирусе

Спорт

Экс-футболист «Милана», а ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, находящийся с семьей у себя дома в Лондоне, в интервью итальянскому изданию Gazzetta dello Sport высказался об отмене Евро-2020, ситуации с коронавирусом в Италии и посоветовал болельщикам, какие матчи пересмотреть раз уж карантин.

«Я очень осторожен. Играю в гольф, хожу в тренажерный зал, но стараюсь избегать любых контактов, насколько это возможно.

Нельзя мириться со страхом, нужно смотреть вперед. Мой друг из Ломбардии заразился. Сейчас он уже начал дышать самостоятельно, но ему пришлось нелегко. Много горячей воды, чая, он серьезно сбросил в весе, но поправляется.

Решение перенести Евро-2020 я считаю правильным. Футбол — это праздник для людей. Но если их нет, если они боятся, какой это праздник? УЕФА принял наилучшее решение во благо игроков и зрителей.

Как болельщикам «Милана» проводить свободное время в связи с переносом матчей? Во-первых, поддерживайте форму. Питайтесь здоровой пищей, в Италии с этим проблем нет. Во-вторых, хотя бы минимальная активность. Занимайтесь на велотренажере — если скучно, выходите на балкон или террасу. Помогайте всем, кому это необходимо, особенно старшим. Нельзя забывать о них, потому что они в наибольшей опасности.

Какие матчи им смотреть после тренировок? Ответ простой: финал Лиги чемпионов на «Олд Траффорд» «Милан» — «Ювентус». А также финал ЧМ-2006 или миланские дерби. Лучшее всегда впереди" — цитирует Андрея Шевченко Gazzetta dello Sport.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что еще один футболист «Ювентуса» Блез Матюиди заразился коронавирусом.

Фото ffu.ua

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