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Грузовик протаранил легковушку под Николаевом: есть погибший (фото)
Грузовик МАN и легковой автомобиль Daewoo Lanos лов в лоб столкнулись на 92-м км автодороги Николаев — Благовещенское. ДТП произошло вблизи села Благодатное Арбузинского района поздним вечером 17 марта. Накануне под Ровно грузовик раздавил легковушку.
Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, в результате ДТП погиб 32-летний пассажир легкового автомобиля. 60-летний водитель и еще двое пассажиров — 22-летняя женщина и 12-летний мальчик с травмами доставлены в больницу.
Водитель грузовика и его пассажир не пострадали.
Информацию о ДТП внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть».
Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления полиции Николаевской области обращается с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах данного ДТП, обращаться по телефонам 093−714- 45−20 или 102.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», суд отправил в СИЗО на два месяца чемпионку Украины, насмерть сбившую женщину на пешеходном переходе. Смертельное ДТП произошло в Николаеве 13 марта.
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