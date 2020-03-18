Выбирала иностранцев: сотрудница одесского банка сняла миллионы гривен с чужих счетов

Происшествия

Под Одессой банковская служащая, обладавшая необходимой информацией о счетах клиентов, использовала их конфиденциальные данные и, действуя от их имени, получала наличные средства и присваивала их. Разоблачили эту 27-летнюю местную жительницу работники киберполиции совместно со следователями полиции Одесской области. (Недавно во Львове вынесли приговор банкирше-мошеннице.)

«Установлено, что сотрудница, злоупотребляя служебным положением, с помощью специализированных программных комплексов получала информацию об иностранных клиентах банка. Доступ к данным комплексов осуществлялся путем применения электронного ключа пароля», — рассказали в полиции.

Отмечается, что фигурантка выбирала клиентов, которые фактически проживают за пределами Украины и долгое время никаких операций по счету не совершали. Именно от имени таких клиентов она создавала заявления на выдачу наличных. Заявления приобщала к кассовым документам, а информацию о совершении сделки вносила в специализированный программный комплекс банка.

«Отчисленные по поддельным заявлениям деньги не передавались в хранилище ценностей, их присваивала эта сотрудница банка. Таким образом ей удалось завладеть суммой почти в 2,5 миллиона гривен», — уточнили правоохранители.

Злоумышленнице объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 362 («Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней») и ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об аналогичном случае в городе Подольске (бывший Котовск) Одесской области. Сотрудница банка в опустошила его казну более чем на 300 тысяч гривен.

А осенью 2019 года на Львовщине строго наказали банкиршу, укравшую у клиентов 5,4 миллиона гривен. f

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter