Европа обошла Китай по числу инфицированных коронавирусом

Мир

В среду, 18 марта, число инфицированных коронавирусом в Европе впервые превысило число зараженных в Китае. В КНР оно составило 80 тысяч 894 человека. В европейских странах приблизилось к 100 тысячам. Только в Италии за сутки было выявлено 4 207 новых случаев. При этом число умерших в этой стране стремительно приближается к числу умерших от COVID-19 в Китае. За сутки в Италии скончались еще 475 больных, тогда как в КНР зафиксировано всего 11 случаев с летальным исходом. В общей сложности в Китае коронавирус убил 3 237 человек, а в Италии — 2 978 человек.

Всего же в мире за последние сутки пандемия COVID-19 унесла жизни 941 инфицированного. Это самый высокий показатель за последнюю неделю. Уровень смертности достиг уже 10%. Коронавирус выявлен в 172 странах.

Власти Италии заявили, что все умершие 18 марта страдали какими-то хроническими заболеваниями, то есть это были люди со слабым здоровьем.

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Ранее «ФАКТЫ» опубликовали обзор того, какие меры в разных странах приняты для борьбы с пандемией. Правительства по всему миру вынуждены идти на непопулярные меры, чтобы остановить дальнейшее распространение коронавируса.

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