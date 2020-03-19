Смерть зараженной коронавирусом женщины в Черновцах: мама погибшей раскрыла страшные детали

Происшествия

По состоянию на 19 марта в Украине официально зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом. Десять в Черновицкой области, два в Киевской, два в столице, один в Житомирской и один в Донецкой областях. Два из них — с летальным исходом. 13 марта в Радомышле Житомирской области умерла 71-летняя пенсионерка, которая 1 марта вернулась из Польши. Состояние женщины усугубило несвоевременное обращение к врачам. Второй смертельный случай — в Черновицкой области. Там 16 марта в инфекционном отделении областной больницы умерла зараженная коронавирусом 33-летняя женщина. Врачи сообщили, что у умершей были тяжелые сопутствующие заболевания, которые, вероятнее всего, и стали причиной ее смерти.

18 марта 33-летнюю Татьяну Вишиван (на фото) похоронили в ее селе в Кицманском районе Черновицкой области. На похоронах был только ее отец, который в последнее время не контактировал с дочерью. Муж и двое детей Татьяны находятся в изоляции. Вероятнее всего, заразил женщину именно муж, который недавно был в Италии.

Подробности о смерти Татьяны «ФАКТАМ» рассказала ее мама Людмила Михайловна, которая сейчас находится в Италии. Женщина считает, что врачи упустили время.

- У дочки действительно было сопутствующее заболевание. Но думаю, что, если бы врачи раньше заподозрили коронавирус, у Тани было бы больше шансов, — рассказала «ФАКТАМ» Людмила Михайловна. — Четыре года назад у дочки обнаружили кавернозную ангиому — это скопление патологических сосудов в головном мозге. Сказали, что это врожденная патология, которая раньше себя не проявляла. Дочку прооперировали в Институте нейрохирургии в Киеве. После операции Таня два месяца не могла самостоятельно есть, заново училась ходить… Мы не могли нарадоваться, когда она пошла на поправку. С тех пор прошло четыре года. В целом все было в норме. Таня регулярно проходила обследования. Она могла ходить, вести хозяйство, воспитывала двух дочек…

Зять ездил на заработки в Италию. Он вернулся оттуда в начале марта. Вскоре после возвращения у него поднялась температура и начало болеть горло. Он обратился к семейному врачу. Врач его осмотрела и сказала, что это ангина. Прописала лекарства и отправила домой. О тестах на коронавирус не было и речи. Более того — предположений, что это может быть коронавирус, никто не озвучивал. В тот момент в Украине еще все было спокойно, и очевидно, никто, включая врачей, об этом не думал. Зять принимал прописанные ему лекарства и уже через несколько дней почувствовал себя лучше. Наверное, у него крепкий организм и он перенес болезнь на ногах. А 7 марта такие же симптомы появились и у Тани. Тоже боль в горле и температура. Предполагая, что у нее то же самое, что и у мужа, дочка тоже начала пить противовирусное. Но только ей оно не помогало.

Прошло несколько дней, но Тане не стало лучше. Держалась повышенная температура. Кашля практически не было, но дочка говорила, что появилась ужасная слабость. В результате зять повез ее в районную больницу в Вашковцах (это город в соседнем Вижницком районе). Я раньше работала в этой больнице, и мы точно знали, что там могут сделать рентген. Хотя формально Таня должна была обратиться к семейному врачу в своем селе. Но они решили уже не терять времени. В больнице в Вашковцах у дочки взяли анализ крови и сделали ей рентген. Анализ показал анемию, а рентген — застойную пневмонию. Так сказали врачи больницы в Вашковцах. Получив эти результаты, зять повез дочку в Черновицкую областную больницу.

Состояние Тани ухудшалось, температура не спадала. В областной больнице дочку осматривала пульманолог. Сообщила, что хрипов нет. А когда увидела рентгеновский снимок, сказала: «Вы должны обратиться к семейному врачу». Дескать, только после того, как семейный врач даст направление, областная больница сможет принять Таню в стационар. Дочке сказали возвращаться к себе в село, идти к семейному врачу, и только потом опять ехать в Черновцы. Я все могу понять, но ведь Таня уже приехала к ним с застойной пневмонией! Зачем же было гонять ее туда и обратно?! Но пульманолог сказала, что без направления положить Таню в больницу не может. Что еще странно — в областной больнице, по словам зятя, никто даже не заподозрил коронавирус.

Мы в тот день разговаривали с дочкой по телефону. Таня была в отчаянье. Она надеялась, что ее положат в больницу, а тут опять пришлось ехать домой. Они вернулись в село вечером 13 марта, а на следующий день должны были идти к семейному врачу. Но утром 14-го Тане стало совсем плохо. Закружилась голова, она едва не потеряла сознание. Зять позвонил семейному врачу, и та вызвала для дочки «скорую», которая уже с направлением повезла ее в областную больницу. Дочка говорила мне: «Мам, я думала, что умру в дороге».

В областной больнице ей по какой-то причине не смогли дать даже кресло-каталку. Обессиленной Тане пришлось идти в палату пешком… Ее положили в инфекционное отделение. И только тогда наконец заподозрили коронавирус. Сделали тест. Но так как суббота и воскресенье — выходные, результатов нам сказали ждать не раньше вторника. А до вторника Танюша не дожила… По той же причине — так как были выходные — к ней не вызвали невропатолога. Хотя при ее патологии должны были это сделать! Ей капали антибиотик цефтриаксон. Хотя еще четыре года назад в Киеве нас предупреждали, что этот антибиотик на нее уже не действует и соответствующая пометка была в медицинских документах, которые дочка взяла с собой… Тане становилось только хуже. Зятя рядом с ней уже не было — когда врачи заподозрили коронавирус, его отправили домой и сказали изолироваться. Таня лежала в инфекционном боксе. Она мне звонила и рассказывала, как не может дозваться медсестер, у которых на полную громкость работал телевизор. Жаловалась, что хочет в туалет, но сама никак не сможет до него дойти, а помочь некому… Страшные реалии наших больниц… А когда я звонила в больницу из Италии, врач говорила, что все под контролем.

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Последний раз мы с Таней разговаривали за несколько часов до ее смерти. Она позвонила мне 16 марта в 16.49. Это был как будто голос с того света… Она прошептала: «Мама, мне стало так плохо. Я потеряла сознание». Больше она ничего не смогла сказать. Скорее всего, случился отек мозга и начались судороги… После этого разговора я опять начала звонить в больницу, но там никто не брал трубку. А через несколько часов зятю позвонил дежурный врач и сообщил, что Таня умерла. При этом сказал: «Приезжайте завтра, заберете тело». Но что значит приезжайте, когда зятю, который, вероятнее всего, и заразил Таню коронавирусом, необходимо находиться в изоляции! Естественно, он никуда не поехал.

- У зятя коронавирус подтвердился?

- Результатов теста пока нет. А их с Таней детей — девочек шести и десяти лет — вообще не стали проверять. Еще перед тем, как у Тани заподозрили коронавирус, зять отвез детей к своим родителям. С тех пор девочки там и находятся. И если они тоже заразились, то не исключено, что коронавирус уже есть и у пожилых родителей зятя. Но пока этого никто не проверял. Они все просто сидят дома. 18 марта дочку похоронили, и на этих похоронах был только один человек — Танин отец, с которым она в последнее время не виделась. А зять по телефону пытался объяснить десятилетней дочке, что мамы больше нет… Мы не могли себе такого представить даже в страшном сне.

Сейчас врачи говорят, что они все делали правильно. Дескать, если бы не сопутствующие заболевания, дочка бы не умерла. Я и сама прекрасно знаю, что ее организм был ослаблен. После операции у нее не было гематоэнцефалистического барьера, отделяющего кровь от мозга. Проще говоря, в ее случае подобные инфекции действительно могли привести к необратимым осложнениям. Но я уверена, что время было упущено. Есть очень много вопросов, которые остаются без ответа. Я не понимаю, почему семейный врач, к которой после приезда из Италии обратился зять, даже не заподозрила коронавирус и позволила ему столько дней ходить и заражать окружающих. Не понимаю, зачем больную ослабленную женщину с застойной пневмонией нужно было отправлять обратно в село за бумажкой от семейного врача — и тем самым упустить еще сутки…

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Сама Людмила Михайловна сейчас находится в Италии в провинции Бергамо в Ломбардии, которая находится на первом месте по количеству зараженных. Несколько дней назад местные СМИ опубликовали жуткие снимки из церкви в городе Бергамо, где внутри храма стояли десятки гробов. А некрологи в ежедневной газете Бергамо, ранее занимавшие полторы полосы, теперь занимают десять страниц.

- Тут никто не выходит на улицу, — говорит Людмила Михайловна. — Изредка кто-то может пойти в магазин за продуктами и старается сделать это максимально быстро. Люди напуганы, ситуация страшная. И никто не знает, когда все это закончится.

Тем временем врачи Черновицкой областной больницы, где лежала Татьяна Вишиван, утверждают, что ошибок в лечении женщины допущено не было.

«Причина смерти — судорожный синдром на фоне отека головного мозга и, не исключено, кровоизлияния в головной мозг, — цитирует сайт Черновицкой облгосадминисрации замглавврача по лечебной работе Черновицкой областной клинической больницы Ольгу Снигуряк. — Пациентку доставили в наше отделение, потому что она имела немного повышенную температуру, а ее муж недавно вернулся из Италии. Считаем, что коронавирус в этой ситуации является сопутствующей патологией, к летальным последствиям привел не он».

То же самое на брифинге 18 марта сообщила зампредседателя Черновицкой областной государственной администрации Наталья Гусак. При этом чиновница сказала, что «муж покойной переболел дома в легкой форме» и «к медикам не обращался».

Тем временем в полиции по факту случившегося зарегистрировали уголовное производство по статье «Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником».

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Ивано-Франковской области умерла женщина, у которой подозревали коронавирус. А в Киеве подтвердили коронавирус у военного пенсионера. Вероятнее всего, он заразился от друга, к которому приезжал дети из-за границы.

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