«Олимпиада проклята»: в Афинах «без свидетелей» передали Токио олимпийский огонь (видео)

Спорт

В четверг, 19 марта, на Панафинейском стадионе в Афинах состоялась скромная передача олимпийского огня Токио, который должен принять Игры с 24 июля по 9 августа.

В связи с рекомендациями властей не проводить публичные мероприятия для профилактики распространения коронавируса COVID-19 церемония впервые прошла без гостей, зрителей и журналистов (на событие была приглашена президент Греции Катерина Сакелларопулу, но и она не присутствовала на арене).

Дуэт греческих спортсменов — Катерина Стефаниди и Лефтерис Петрунис — зажег алтарь на стадионе. Затем президент Олимпийского комитета Греции и член МОК Спирос Капралос получил олимпийский огонь от «главной жрицы», роль которой исполнила актриса Ксанти Георгиу, и передал его представителю оргкомитета «Токио-2020» Наоко Имото — бывшей пловчихе, участнице Олимпийских игр 1996 года в Атланте (титулованные японские спортсмены — трехкратная олимпийская чемпионка по борьбе Есида Саори и трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо Номура Тадахиро от поездки в Грецию отказались).

Теперь огонь 20 марта доставят в Японию спецрейсом. Власти страны утверждает, что коронавирус не помешает проведению соревнований.

Хотя министр финансов Японии Таро Асо считает, что летние Олимпийские игры-2020 в Токио прокляты. По мнению чиновника, такие игры случаются раз в 40 лет, начиная с 1940 года.

«Игры-1940 в Токио были отменены из-за войны, Игры-1980 в Москве бойкотировало множество стран, Игры-2020 могут не состояться из-за угрозы коронавируса. Эта проблема возникает каждые 40 лет — проклятая Олимпиада. Это факт», — рассказал Таро Асо в интервью агентству Reuters.

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Фото Twitter Tokyo2020

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