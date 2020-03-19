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Эксперт обнародовал документы о вывозе угля из ОРДЛО в Россию

15:19 19 марта 2020 112
вагоны с углем
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

С оккупированного Донбасса в Европу ежемесячно выезжает до 350−450 тыс. тонн угля и продукции коксохимической промышленности. Об этом на своей странице в Facebook написал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. Он также опубликовал копии таможенных накладных и справки из железнодорожных реестров об объемах перевозок с октября 2019 по февраль 2020 года.

«Украинский уголь с оккупированного Донбасса в основном грузят через станцию Успенская — это в 150−230 км от „реальных“ станций, которыми пользуются легальные производители. Напротив, расстояние до станции Амвросиевка (узловая станция, через которую идут вагоны из ДНР/ЛНР) всего лишь 21 км. Дальше „товар“ вывозится на экспорт в Грузию, Турцию, Финляндию, Республику Беларусь, Польшу, Румынию, Казахстан, Испанию, Италию, Индию, Болгарию, Чехию и другие страны через российскую таможню. К слову, в Украину тоже попадает», — написал эксперт.

Так, в документах, опубликованных Маруничем, только за октябрь 2019 — февраль 2020 года с территории неподконтрольных ЛНР/ДНР вывезено и отгружено около 2 млн тонн угля, из которых 1,8 млн тонн — антрацит и уголь марки «Т», а 200 тыс. тонн — коксохимическая продукция, хотя коксохимических предприятий в Ростовской области нет и угольная продукции марки Т там тоже не добывается.

«Крупнейший продавец донбасского „товара“ — „Центр эффективных логистических решений“, компания, которую СМИ связывают с Сергеем Курченко, зарегистрирована в Нижнем Новгороде Откуда до Ростова 1269 км. Есть и другие похожие, более мелкие, схемы отгрузок нелегального антрацита, в которых задействованы грузоотправители: ООО „Восток уголь“, ООО „Ростуглемет“, ООО „Эко-Транс“, ООО „Алмазная-ДК“, ООО „Венера“, ООО „НТС-Ресурс“, которые также осуществляют отгрузки контрабандного „товара“ в Украину и другие страны», — написал Марунич.

По словам эксперта, таможенное оформление производят в Таганроге.

«Местным, по всей видимости, не хочется иметь дело с контрабандным углем и рисковать возможностью схлопотать санкции. И потому, чтобы не путать с легальными отправителями из Ростовской области, „товар“ с оккупированных украинских территорий оформляется на Таганрогской таможне, хотя физически, конечно же, оттуда никто происхождение не проверяет», — отметил он.

Марунич задает вопрос, почему европейские партнеры Украины принимают участие в поставках контрабандного угля.

«Почему в экспорте нелегальных товаров вообще участвуют страны ЕС? Как они для себя объясняют покупку угля с оккупированных территорий? Или вовсе не знают об этом? Или схему будем легализировать в рамках программы возвращения оккупированных территорий? Я пока не слышал никаких предложений на этот счет», — написал он.

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