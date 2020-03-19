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Нашли выход: в Испании сдают в аренду домашних животных, с которыми разрешено гулять во время карантина

Испания — вторая в Европе страна по количеству зараженных коронавирусом. На 19 марта здесь установлено 15 014 случаев заражения COVID-19. Полностью вылечились 1081 человек и 640 умерли.

С начала этой недели Испания, так же, как и Украина, перешла на режим жесткого карантина. О том, что происходит сейчас в стране, корреспондент «ФАКТОВ» расспросила у 60-летнего трудового мигранта из Кременчуга Полтавской области Николая Чеснейшего (на фото).

— Мы с супругой уже семь лет живем в небольшом курортном городке Калелья на побережье Коста дель Мерсиме — между Барселоной и Коста Брава. А вообще в Испанию перебрались в 2003 году. Так вот, в прошлую пятницу в 16:00 я впервые за все это время не мог купить в супермаркете мяса. Все полки были пусты. Народ чувствовал, что карантинные меры будут введены со дня на день, и бросился запасаться всем подряд — начали разметать еще с четверга. Полиция сдерживала толпу, состоящую в основном из представителей азиатских и арабских стран, проживающих в городке. Хотя уже утром в субботу к открытию магазина товара было полно. И сейчас все есть. Ажиотажа нет. Вчера, например, на стоянке возле маркета, рассчитанной на 500 парковочных мест, стояло полтора десятка машин.

Естественно, нигде нет толп. Перед кассами на полу цветным скотчем обозначены линии разграничения для покупателей, расстояние между которыми до двух метров.

— В магазин пускают только в масках?

— Нет такого указания. Зато при входе в супермаркет стоят емкости с обеззараживающим средством, а рядом — бумажные салфетки. Берешь тележку, брызгаешь на ручку этим средством, протираешь салфеткой, выбрасываешь ее в урну и заходишь в магазин. За этим строго следит охранник возле дверей. Без дезинфекции тележки не пускает. Кассиры обязательно в масках и перчатках.

— В Китае, рассказывают, на каждую квартиру выделяли (уж не знаю кто) по литру спирта для протирания рук и твердых поверхностей…

— Мы спасаемся дешевым одеколоном с пульверизатором. В нем около 70% спирта и запах не приторный. Конечно, как только переступили порог дома, сразу же проводим дезинфекцию. Видел, кое-кто ходит по улице еще и в одноразовых перчатках.

— А как работают общественный транспорт, лечебные учреждения, гостиницы?

— Значительно уменьшилось количество автобусов и электричек, которыми можно добраться до Барселоны. В Калелье не ездят даже такси. Единственное средство передвижения сейчас у нас — личный автотранспорт. Но дороги практически пустые, хотя по утрам в докарантинное время приходилось стоять в пробках. Выехал, скупился в продовольственном магазине — и быстренько домой.

Мне вот надо бы отремонтировать свой автомобиль, недавно его несколько помяли сзади, и не могу: автомастерские закрыты. За нарушение условий карантина могут «припаять» криминальную ответственность.

В больницах отменили плановые операции, не принимают «легких» пациентов. Госпитализируют только ургентных больных, которым необходима срочная медицинская помощь.

Закрыты отели, которых здесь достаточно много. Уже понятно, что туристический сезон сорван, отрасль терпит убытки.

У моей жены как раз 16 марта был день рождения, и мы не могли, как обычно, пойти в ресторан. Не работают ни кафе, ни рестораны, ни бары.

Сейчас на побережье тепло — +20 градусов. Однако никто не прогуливается вдоль моря, не занимается на спортивных тренажерах, установленных на пляжах. Сказать честно, даже не тянет на солнце, к морю. Слишком все печально.

— К нарушителям карантина применяются жесткие меры?

— Я бы сказал, очень жесткие. Если ты вышел на улицу просто так, без дела, полицейский может выписать штраф от 400 до 2000 евро. Вдвоем рядом передвигаться нельзя, только по одному. Если два человека идут напротив друг друга, один из них переходит на противоположную сторону улицы.

Лучше всего собачникам — полицейские их не останавливают, и они могут гулять беспрепятственно. Выгул собак считается уважительной причиной для нарушения условий самоизоляции. Я тоже имею песика, и сейчас это большой плюс. Когда встречаю своих знакомых с собакой, общаемся на расстоянии длины поводков. Видел, какой-то мужик гулял с котом на поводке.

Кстати, предприимчивые барселонцы уже придумали, как заработать на этой «льготе»: предлагают своих собачек напрокат. Час аренды — 5 евро. День — 100. Но, думаю, эта информация быстро дойдет до правоохранителей, и они начнут проверять документы на животных.

— Вы думаете, принятые меры сдержат распространение коронавируса?

— Считаю, их поздно ввели. Изолировать города и страны с активным ростом заболевания надо было намного раньше. Увы, вирус развезли путешественники и трудовые мигранты, которые начали разъезжаться по домам. Дна мы точно еще не достигли. Единственное, что меня как украинца радует, так это то, что ослабленный падением цен на нефть бюджет России ослабнет еще больше в связи с экономическим падением из-за пандемии. Значит, Путину нечем будет финансировать «ЛНР» и «ДНР»…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на испанских курортах туристы взбунтовались против закрытия баров из-за коронавируса.

Фото со страницы Николая Чеснейшего в Facebook

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