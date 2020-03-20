- 12:00 Как спастись от коронавируса при помощи мужских трусов: сеть взорвало эпичное видео
- 11:52 В Испании начинают закрывать отели и превращают их во временные больницы
- 11:44 Миша Романова впервые показала сына
- 11:41 В Украине активно нарушают карантин: где больше всего оштрафованых
- 11:27 Красавчик: Ирина Билык показала сына за рулем
- 11:25 В YouTube произошел серьезный сбой: где сервис перестал работать
- 11:21 Каждый третий — пенсионер: в полиции рассказали, кто ездит в киевских маршрутках в час пик
- 11:13 Энтони Хопкинс показал, как развлекает своего кота на карантине
- 11:06 Беременная Джамала показала, как проводит время на карантине
- 11:01 Главное — туалетная бумага: россиянам предлагают купить готовые "тележки апокалипсиса"
- 10:59 Еще одна украинка умерла от коронавируса: кто она и где это произошло
- 10:39 В Британии из-за коронавируса разрешили присутствие на церковных венчаниях только двух гостей
Еще одна украинка умерла от коронавируса: кто она и где это произошло
В Италии из-за осложнений коронавирусной болезни скончалась гражданка Украины, представительница украинской общины в провинции Бергамо. Этот регион входит в число наиболее сильно пострадавших от распространения коронавируса.
Как уточнил в Facebook Олесь Городецкий, украинка Галина приехала в Италию из Львовской области и жила в муниципалитете Романо-ди-Ломбардия. Вследствие заражения коронавирусом 19 марта украинка скончалась.
Украинская община в Италии уточнила, что с начала вспышки заболевания заразились и умерли от осложнений шесть мигрантов из Украины. Ранее сообщалось о скончавшейся 13 марта украинке Раисе Малышевой из города Ровато провинции Брешия (умерла в больнице города Кьяри).
Напомним, под данным МИД Украины, в разных странах мира карантин из-за коронавируса коснулся 38 украинцев. 16 украинцев изолированы в Бразилии, семь в Германии. Также наши соотечественники находятся на карантине в ОАЭ, США, Молдове, Великобритании, Вьетнаме. Кроме того, есть украинцы, проходящие лечение за рубежом. Таких четверо в Германии, по двое в Польше и Италии.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.