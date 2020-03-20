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Украина

Еще одна украинка умерла от коронавируса: кто она и где это произошло

10:59 20 марта 2020 894
коронавирус больница
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Италии из-за осложнений коронавирусной болезни скончалась гражданка Украины, представительница украинской общины в провинции Бергамо. Этот регион входит в число наиболее сильно пострадавших от распространения коронавируса.

Как уточнил в Facebook Олесь Городецкий, украинка Галина приехала в Италию из Львовской области и жила в муниципалитете Романо-ди-Ломбардия. Вследствие заражения коронавирусом 19 марта украинка скончалась.

Украинская община в Италии уточнила, что с начала вспышки заболевания заразились и умерли от осложнений шесть мигрантов из Украины. Ранее сообщалось о скончавшейся 13 марта украинке Раисе Малышевой из города Ровато провинции Брешия (умерла в больнице города Кьяри).

Напомним, под данным МИД Украины, в разных странах мира карантин из-за коронавируса коснулся 38 украинцев. 16 украинцев изолированы в Бразилии, семь в Германии. Также наши соотечественники находятся на карантине в ОАЭ, США, Молдове, Великобритании, Вьетнаме. Кроме того, есть украинцы, проходящие лечение за рубежом. Таких четверо в Германии, по двое в Польше и Италии.

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Еще одна украинка умерла от коронавируса: кто она и где это произошло

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