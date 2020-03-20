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Украина

В Украине подтвердили первый случай излечения от коронавируса

12:12 20 марта 2020 71
лаборатория
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Черновцах подтвердили, что первый украинский пациент с коронавирусом излечился от опасного заболевания. 20 марта стали известны результаты повторного лабораторного анализа на коронавирус. Проверка показала отрицательный результат.

О первом вылечившемся от коронавируса сообщил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Случай выздоровления в Украине уже внесен в общемировую статистику о ситуации с коронавирусом.

Напомним, мужчина из Черновцов стал первым заболевшим коронавирусом в Украине. С 1 марта пациент находился в городской инфекционной больнице. 3 марта наличие коронавирусной болезни было подтверждено лабораторно.

После госпитализации мужчины изолировали и супругу заболевшего, поскольку семейная пара вместе ездила в Италию. У женщины анализ на коронавирус дал негативный результат.

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