Полмиллиона безработных и огромные убытки: последствия коронавируса для Украины

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Из-за расширения географии распространения коронавируса и введения во многих странах жестких карантинных мер мировая экономика резко пошла на спад, а курс доллара стремительно растет не только в Украине, но и по всему миру. Наша страна уже начала ощущать первые негативные последствия от введения карантина. А что ждет экономику в ближайшем будущем?

«Прямые убытки столицы — полтора миллиарда гривен»

Принятые недавно парламентом законы о мерах по противодействию эпидемии при всем своем положительном противоэпидемическом эффекте уже нанесли немалые экономические убытки. Например, столице карантин нанес удар на сотни миллионов гривен.

«Прямые убытки ввиду того, что мы видим сегодня, — это полтора миллиарда гривен, — сообщил „РБК-Украина“ первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник. - Это недополучение бюджета Киева из-за принятого Верховной Радой закона. А что будет дальше, какие будут косвенные убытки — цифры могут быть совсем другие».

Эксперты отмечают, что противоэпидемические мероприятия, введенные в Украине, могут иметь более плохие экономические последствия, чем в других странах.

«Украина в борьбе с эпидемией пытается применять модели развитых стран, — сообщил на своей странице в Facebook эксперт института Growford Алексей Кущ. - Речь идет о жестких ограничительных мерах, прямо или косвенно влияющих на остановку целых отраслей экономики либо на снижение их производительности. В результате замедляется торговля, останавливаются логистика и транспорт — наиболее мощные драйверы современного экономического роста. Бизнес сталкивается с дефицитным финансовым потоком и с незнакомым до сих пор кризисом предложения. Население теряет доходы в результате вынужденного простоя производства и текущую платежеспособность».

Экономисты предупреждают, что в нынешних условиях сотни тысяч украинцев могут остаться без работы.

«В Украине безработица приблизительно 8,6%, что составляет около 1,5 млн человек, — сообщил на сайте «Громадське» бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов. — Если безработица вырастет так же, как в Китае, на 1%, это будет означать, что 170 тысяч наших граждан потеряют работу.

В эту статистику не вошли 20% украинцев, которые не трудоустроены официально. Именно эти люди наименее защищены от увольнения. Особенно это касается тех, кто работает в сферах торговли, ремонта, питания, транспорта. По состоянию на сегодня таких граждан в Украине около 700 тысяч. Предположение, что работу потеряют от четверти до половины неформально занятых работников в наиболее уязвимых отраслях, может быть принято как обоснованное и консервативное. По такому сценарию, это будет от 175 до 350 тысяч человек. Таким образом, общее количество украинцев, потерявших работу, может достичь 500 тысяч", — считает Милованов.

Эксперты отмечают, что даже после завершения карантина негативные последствия от него быстро преодолеть не удастся.

«Даже после завершения эпидемиологических мероприятий экономика просто так „не заведется“, — считает Алексей Кущ. - В изменившихся условиях она будет напоминать автомобиль с разрядившимся аккумулятором, который можно завести лишь с „толкача“. И никто, кроме государства, роль „толкача“ не выполнит. У собственников бизнеса, особенно малого и среднего, таких ресурсов нет. Именно поэтому ряд стран уже заявил о формировании экстренного антикризисного пакета мер, направленных на стабилизацию экономики: в Китае выделяют 175 млрд долларов, в Италии — 25 млрд евро, в Польше — эквивалент 50 млрд долларов», — отметил эксперт.

«У государства не будет хватать денег на выполнение социальных обязательств, не говоря уже о реанимации реального сектора экономики»

Так какие же потери могут ожидать экономику нашей страны?

«Суммарно за 30 дней карантина экономика Украины может потерять примерно 250 млрд грн в виде товарной продукции, услуг и работ и около 115 млрд грн ВВП, что является эквивалентом 4 млрд евро, — прогнозирует Алексей Кущ. — В оценку суммарных потерь включено и влияние на национальную экономику обвала мировых сырьевых рынков. В динамике роста валового продукта такая экономическая дисфункция вполне может привести к замедлению ВВП на 1,5−2% за год. Возникает вопрос: сможет ли наша экономика пройти этот этап и когда экономический провал в первом и втором кварталах текущего года будет компенсирован адекватным по ускорению темпом роста экономики в третьем-четвертом кварталах 2020 года? Ведь ситуацию ухудшает и надвигающийся бюджетный кризис.

За период с 1 января по 17 марта 2020 года суммарные сборы налоговых органов составили 73,2% от плана, а таможни — 64,4% от плана. Общий недобор составил почти 62 млрд грн, и еще 5 млрд грн — недобор по специальному фонду. Суммарно в казне пока недостает 68,8 млрд грн. Конечно, есть призрачная надежда, что за оставшиеся дни марта ситуация изменится и план будет выполнен, но с учетом введенного карантина шансов на такой позитивный исход практически нет. То есть у государства не будет хватать денег на выполнение социальных обязательства, не говоря уже о стимулирующий мерах по реанимации реального сектора.

Мобилизационный потенциал нашей экономики, по сути, ограничен одним месяцем простоя. Сегодня все вторичные проблемы и сомнения автоматически отходят на второй план. У государства есть две стратегические задачи: сперва спасти жизни людей, а затем спасти реальный сектор экономики. Масштаб вызовов формирует и масштаб ответов на них.

В свое время США преодолели Великую депрессию с помощью формирования при президенте эффективного «мозгового центра», включающего лучших экономистов страны. Чтобы не повторять ошибки прошлых лет, когда в стране функционировало несколько бездарных «центров», такая точка соединения коллективного интеллекта должна состоять не из «единомышленников-подпевал», тиражирующих уже обанкротившиеся на западе идеи, а из представителей различных, порой противоположных концепций развития экономики. Стране нужны качественные логические решения, а не компиляция чужого опыта. Тем более что, принимая во внимание «инновационный» характер нынешнего кризиса, опыта как такового и нет. Ну, и без «архитектора», формирующего на основе идей «мозгового центра» новую экономическую стратегию для развития страны, нам тоже не обойтись", — считает эксперт.

Стоит отметить, что в связи с объявленным карантином в Украине наблюдается рост цен на товары первой необходимости и особенно продукты питания. На волне ажиотажного спроса некоторые продтовары уже исчезают с прилавков магазинов, а продавцы не могут ответить, когда будет новая поставка. В правительстве заявляют, что цены на продукты и их наличие будут под контролем.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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