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«Каждый сходит с ума по-своему»: Пятов, Цыганков и Шовковский поделились видео с карантина
Отмена практически всех футбольных состязаний в связи с пандемией коронавируса (в Европе не приостановлен только стартовавший чемпионат Беларуси, в котором выступает 21 украинец) вынуждает наших футболистов, тренеров и функционеров ломать голову над тем, чем же занять себя в карантине.
К примеру, тренер сборной Украины Александр Шовковский после приостановки чемпиона страны, отмены товарищеских матчей национальной команды с Францией (27 марта) и Польшей (31 марта), а также переноса на следующий год Евро-2020 коротает время дома.
Знаменитый экс-голкипер «Динамо» показал в соцсети, как взял да и повис на турнике вверх ногами.
«Шел четвертый день карантина. Каждый сходит с ума по-своему», — сказал Александр Шовковский в ролике, опубликованном в Instagram.
Если кот Шовковского и усом не повел, когда хозяин снимал видео, то пес футболиста сборной Украины Виктора Цыганкова не стал скрывать своего удивления, когда динамовец, исполняя челлендж «Оставайся дома», метким ударом отправил рулон туалетной бумаги в его сторону.
March 19, 2020
А вот президент ФК «Динамо» Игорь Суркис домашних любимцев в свои дела впутывать не стал. Умело пожонглировав туалетной бумагой, он просто передал эстафету главному тренеру команды Алексею Михайличенко.
Кстати, голкипер «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов вместе с популярным телеведущим Андреем Бедняковым тоже приняли участие в челлендже «Оставайся дома». Креативненько получилось…
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина и ее бойфренд не скучают во время карантина.
Фото Instagram
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