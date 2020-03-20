Коронавирус в Европе: Австрия и Польша объявили о продлении карантина до 13 апреля

Мир

В пятницу, 20 марта, число инфицированных COVID-19 в мире превысило 272 тысячи человек. Из них скончались 11 тысяч 300 больных. Уровень смертности вырос еще на один процент и составляет теперь 11%. Выздоровели и выписаны из больниц 90 тысяч 618 человек. В очень тяжелом и критическом состоянии остаются 7 796 зараженных.

«ФАКТЫ» подготовили обзор основных событий в разных странах, связанных с пандемией.

США

Государственный департамент призвал всех американских граждан, находящихся за границей, немедленно вернуться на родину. Американцам настоятельно рекомендовали отказаться от запланированных поездок за рубеж. «Если вы решитесь на международную поездку, ваши планы могут быть очень серьезно нарушены, и вам, возможно, придется остаться за пределами Соединенных Штатов на неограниченное время. Это относится и к тем, кто не желает возвращаться», — подчеркивается в заявлении госдепартамента.

У президента США Дональда Трампа во время пресс-конференции в Белом доме не выдержали нервы. Глава государства сорвался на корреспондента NBC News Питер Александера, который задал неприятный вопрос. Трамп заявил, что правительство распорядилось закупить «миллионы единиц» препарата от малярии, который, как он утверждал ранее, оказался эффективен в лечении зараженных COVID-19. При этом ведущие специалисты разных стран, включая США, уже подчеркивали, что это не доказано и что подобные заявления делать преждевременно.

Александер, обращаясь к Трампу, заявил: «В США 200 человек уже умерли, 14 тысяч больны, миллионы живут в страхе. И вы сейчас говорите этим напуганным американцам, что есть лекарство? Вы обманываете их…»

Глаза Трампа сузились, он побагровел. Глядя на журналиста, президент заявил: «Думаю, это отвратительный вопрос. А вы ужасный репортер! И я думаю, что сейчас вы подаете очень плохой сигнал американскому народу. Американцы ищут ответы, они нуждаются в надежде. А вы и весь ваш канал NBC гонитесь за сенсацией…»

Между тем губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом своей властью объявил о введении жесткого карантина на всей территории штата, население которого составляет примерно 40 миллионов человек. Местным жителям разрешается выходить из дома только на работу, в аптеку, к врачу, в супермаркет. Спортзалы, кинотеатры, бары, рестораны, клубы решено закрыть. Кафе и рестораны имеют право обслуживать клиентов только на вынос. В Калифорнии выявлено более тысячи инфицированных, скончались 19 человек. В США выявлено 18 тысяч 121 случай заражения коронавирусом. За последние сутки добавилось 4 332 новых зараженных. Скончались 233 пациента. За 20 марта было зарегистрировано 23 новых смерти от коронавируса.

ГЕРМАНИЯ

Германия 20 марта обошла Иран по общему числу инфицированных и поднялась на четвертое место в мире. В ФРГ выявлено 19 тысяч 848 зараженных. Увеличение за сутки составило 4 528 случаев. За 20 марта скончались 23 пациента. До этого дня было 44 случая с летальным исходом. Это очень резкий скачок. Федеральные земли Германии продолжают вводить жесткие ограничения социальной активности. 20 марта в земле Рейнланд-Пфальц закрылись все гостиницы. Запрещено собираться группами более пяти человек. В Баден-Вюртемберге запрещены собрания более трех человек. С 21 марта в этой земле будут закрыты все рестораны. Федеральные власти призывают немцев соблюдать карантин. Если часть населения и дальше будет нарушать введенные правительством Ангелы Меркель меры, Берлин пригрозил ввести круглосуточный комендантский час. Это означает строгий запрет на появление на улицах.

АВСТРИЯ

Австрия стала первой страной в Европе, официально продлившей карантин и жесткие ограничительные меры по борьбе с пандемией до 13 апреля. В новый срок попали все Пасхальные праздники. Канцлер Себастьян Курц подчеркнул, что в силе остаются все меры, введенные ранее с 16 марта. Закрыты школы и большинство магазинов. Жителям страны разрешено выходить на улицу только на работу, за продуктами или лекарствами, а также с целью оказания помощи другим людям. В Австрии за 20 марта добавилось 312 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных составляет теперь 2 491 человек. При этом здесь очень невысокая смертность. Зарегистрировано всего шестеро скончавшихся пациентов.

РУМЫНИЯ

Власти Румынии ужесточили наказание за нарушения режима чрезвычайного положения, введенного в стране 16 марта. Теперь подобные действия считаются уголовным преступлением и караются лишением свободы сроком от трех до 15 лет! При этом в Румынии число инфицированных составляет 308 человек и нет ни единого случая с летальным исходом. За 20 марта выявили 31 нового носителя коронавируса.

ПОЛЬША

Польское правительство последовало примеру австрийских властей. Карантин здесь продлен до 13 апреля и захватит Пасху, которую подавляющее большинство поляков празднуют в этом году 12 апреля. Закрыты детские сады, школы, вузы. 20 марта был введен режим эпидемии. Согласно польскому законодательству, это дает право главам местных администраций давать прямые указания медикам и прочим лицам, кто прямо связан с борьбой против распространения коронавируса. Также увеличены шесть раз штрафы за нарушение карантина. В пересчете на европейскую валюту они составляют теперь 6 800 евро. В Польше выявлено 425 инфицированных. За последние сутки (20 марта) добавилось 70 новых случаев. Скончались пять человек.

ИТАЛИЯ

Италия остается мировым лидером как по числу новых инфицированных, так и по количеству смертей. 20 марта в этой стране скончались еще 627 зараженных коронавирусом. Общее число умерших в Италии от COVID-19 составляет теперь 5 986 человек. Инфицировано с начала эпидемии 47 тысяч 21 человек. По этому печальному показателю Италия уступает только Китаю, где было выявлено 80 тысяч 967 случаев. 20 марта итальянские власти закрыли все порты страны для иностранных круизных лайнеров. Остановлена работа всех судоходных компаний страны. Итальянские суда, находящиеся в море, обязаны немедленно вернуться в порты, чтобы их команды в полном составе прошли тесты на COVID-19. Людей с положительным результатом изолируют на 14 суток.

ГРУЗИЯ

Правительство Грузии распорядилось с 21 марта прекратить воздушное сообщение со всеми странами. Все граждане республики, возвращающиеся домой из-за рубежа, обязаны пройти 14-дневный карантин. Для этого на границах с Турцией, Азербайджаном и Россией спешно создаются специальные карантинные зоны.

Новые данные по Украине сообщил вечером 20 марта Минздрав. В нашей стране число инфицированных заметно увеличилось.

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