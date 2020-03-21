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Спорт

Сестру футболиста итальянской серии А убили выстрелом в спину (фото)

8:53 21 марта 2020 361
Эммануэль Агьеманг-Баду
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Сестра 29-летнего полузащитника итальянской «Вероны» Эммануэля Агьеманга-Баду (на фото), находящегося на самоизоляции в Италии из-за пандемии коронавируса, погибла на родине футболиста в Гане, сообщает happyghana.com.

Трагедия произошла в городе Берекум. Сообщается, что девушку выстрелом в спину убил ее сожитель. Убийца по прозвищу Коби подался в бега и разыскивается полицией.

Погибшая сестра футболиста Хагар

«Верона» направила соболезнования футболисту. «Клуб выражает чувства глубочайшего соболезнования и самой сердечной близости к Эммануэлю Баду в связи с кончиной в трагических обстоятельствах его сестры Хагар», — говорится в Twitter итальянского клуба.

Кстати, футболист, контракт которого принадлежит «Удинезе», обратился к общественности с просьбой помочь найти 40-летнего злоумышленника, фото которого он разместил на своей странице.

Предполагаемый убийца

Отметим, что в 2018 году полузащитник Баду (кстати, чемпион мира U20 и лучший футболист Ганы 2015 года) был госпитализирован во время предсезонной подготовки, когда ему поставили диагноз эмболия легочной артерии, а позже долго восстанавливался после повреждения крестообразной связки колена.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболистку Таранию Кларк убили из-за мобильного телефона.

Фото Getty Images, happyghana.com

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