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Сестру футболиста итальянской серии А убили выстрелом в спину (фото)
Сестра 29-летнего полузащитника итальянской «Вероны» Эммануэля Агьеманга-Баду (на фото), находящегося на самоизоляции в Италии из-за пандемии коронавируса, погибла на родине футболиста в Гане, сообщает happyghana.com.
Трагедия произошла в городе Берекум. Сообщается, что девушку выстрелом в спину убил ее сожитель. Убийца по прозвищу Коби подался в бега и разыскивается полицией.
Погибшая сестра футболиста Хагар
«Верона» направила соболезнования футболисту. «Клуб выражает чувства глубочайшего соболезнования и самой сердечной близости к Эммануэлю Баду в связи с кончиной в трагических обстоятельствах его сестры Хагар», — говорится в Twitter итальянского клуба.
Кстати, футболист, контракт которого принадлежит «Удинезе», обратился к общественности с просьбой помочь найти 40-летнего злоумышленника, фото которого он разместил на своей странице.
Предполагаемый убийца
Отметим, что в 2018 году полузащитник Баду (кстати, чемпион мира U20 и лучший футболист Ганы 2015 года) был госпитализирован во время предсезонной подготовки, когда ему поставили диагноз эмболия легочной артерии, а позже долго восстанавливался после повреждения крестообразной связки колена.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболистку Таранию Кларк убили из-за мобильного телефона.
Фото Getty Images, happyghana.com
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