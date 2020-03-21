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Спорт

Звездный одноклубник Криштиану Роналду и его девушка заразились коронавирусом (фото, видео)

21:09 21 марта 2020 171
Пауло Дибала и Ориана Сабатини
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Нападающий «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала, не так давно случайно поцеловавшийся с Криштиану Роналду, сообщил в Instagram, что он и его девушка — аргентинская певица Ориана Сабатини — сдали положительный тест на коронавирус.

«Всем привет. Хочу сообщить, что мы с моей девушкой Орианой получили результаты теста на коронавирус. Он дал положительный результат. К счастью, мы находимся в идеальных условиях. Спасибо вам за поддержку», — написал Пауло Дибала.

Пауло и Ориана находятся на карантине у себя дома

Официальный аккаунт «Старой Синьоры также поддержал нападающего, написав: «Мы команда, Пауло!».

Отметим, что это уже третий случай заражения COVID-19 футболистом туринского клуба, отменившего тренировки игроков. Ранее коронавирус был выявлен у защитника «Юве» Даниэле Ругани и чемпиона мира в составе сборной Франции полузащитника Блеза Матюиди. Кроме того, заболела беременная подруга Ругани.

Кстати, о болезни Дибалы, который находится на карантине у себя дома с 11 марта, сообщалось еще неделю назад, но тогда и «Ювентус», и сам игрок эту информацию отрицали. По крайней мере, 17 марта Пауло выставил вот такое домашнее видео.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист «Баварии» Роберт Левандовски пожертвовал на борьбу с коронавирусом 1 млн евро.

Фото Instagram

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