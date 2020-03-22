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Полтавская мастерица дарит женщинам-полицейским защитные дизайнерские маски с вышивкой (фото)
Известная полтавская мастерица, директор творческого культурно-образовательного центра «Артландия» Ирина Григорова запустила флешмоб #даруюмаску. Ее цель — подключить к благотворительной акции по пошиву защитных масок как можно больше неравнодушных людей, чтобы обезопасить тех, кто сегодня не может уйти на карантин: полицейских, медиков, пограничников, работников службы спасения…
— Идея у меня родилась буквально вчера, 21 марта, утром, а уже сейчас (мы разговаривали с Ириной около полудня в воскресенье. — Авт.) я еду на «Новую почту», чтобы отправить первые пять масок ручной работы в Киев, — рассказывает мастерица. — В столичном уголовном розыске работает моя дочь Людмила Мазур, которая пошла по стопам своего отца, погибшего при исполнении служебных обязанностей. Если мою посылку оперативно доставят, дочь и ее сослуживицы появятся завтра на работе в дизайнерских льняных масках черного цвета с вышитыми узорами.
Завтра-послезавтра наденут маски от Ирины Григоровой и некоторые полицейские Полтавы, а также медицинские работники.
После того как Ирина поместила сообщение на своей странице в Facebook о том, что она изготовляет и дарит дизайнерские защитные маски, его за несколько часов лайкнули 400 человек и 200 сделали репост. Заявки посыпались практически со всей Украины. Стало понятно, что пять швей не смогут управиться с таким объемом заказов. Обычно рукодельницы занимались созданием авторских веночков, но теперь ситуация в стране изменилась, и они принялись за изготовление масок. В настоящее время прием заявок прекращен до тех пор, пока не будут выполнены уже принятые заказы. Ведь каждая маска с ручной вышивкой крестиком — это настоящее произведение искусства, которое требует определенных временных затрат.
Согласно пожеланию заказчиц, творческая швейная мастерская вчера изготавливала защитные средства из черного материала, а сегодня в ход пошел белый и цветной. Маски многоразового использования выполняются по анатомическому строению лица, внутри имеют проем для вставки защитной прокладки.
— У меня достаточно полотна, есть выкройки, я с радостью поделюсь ими с теми, кто подключится к флешмобу, — говорит Ирина Григорова. — Мы шили бы черные для полицейских, кто-то белые — для медиков… Они сегодня на передовой, и каждый может им помочь. Мой номер телефона 050−522−4-666.
Вот лишь один многочисленных отзывов, оставленных на странице Ирины Григоровой: «Я — Ирина Москаленко, начальник отдела ювенальной полиции области. Работаю с детьми и их родителями, которые относятся к разным слоям населения, органами государственной власти и местного самоуправления. Спасибо вам за такую инициативу. Была приятно удивлена таким предложением — подарить полицейским-девчатам индивидуальные авторские маски!!! Нашу нацию с такими украинцами, как вы, ничто не победит!!!».
Напомним, ранее ВОЗ озвучила рекомендации по использованию медицинских масок.
Фото со страницы Ирины Григоровой в Facebook
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