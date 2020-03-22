Мир

Папа Римский призвал христиан всего мира одновременно помолиться в полдень 25 марта

Папа Римский Франциск предлагает христианам всего мира присоединиться к уникальному эксперименту — общей молитве за избавление мира от пандемии коронавируса COVID-19. Объединиться в молитве понтифик предлагает в полдень 25 марта — в день, когда католический мир празднует Благовещение.

Необычное предложение было озвучено Папой Римский в ходе традиционного воскресного послания «Ангелус». Из-за карантина в Ватикане обращение было произнесено не с балкона резиденции понтифика, а транслировалось онлайн.

Ожидается, что в среду, 25 марта прихожане всех христианских церквей и конфессий прочтут молитву «Отче наш» ради победы над пандемией коронавируса.

«В эти трудные дни, когда человечество в страхе из-за пандемии, я хотел бы предложить всем христианам, чтобы мы вместе воззвали к Небесам… В день, когда многие христиане вспоминают о Благовещении для Девы Марии, пусть Господь услышит единую молитву всех Своих учеников», — предложил Папа Римский.

Напомним, в целом по миру зафиксировано 319 тысяч случаев заражения коронавирусом. Не избежал этой участи и Ватикан — там подтвержден один инцидент. Более 13 тысяч заболевших скончались от осложнений. От пандемии сильно пострадала Италия. Там умерло более 4,8 тысяч человек.

Фото vaticannews. va

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter