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Украина

В Сумах останавливают почти весь коммунальный транспорт и отменяют льготы на проезд в маршрутках

18:28 22 марта 2020 112
автобус сумы
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Сумах по примеру других крупных городов отменили льготный проезд в автобусах. Это сделано в рамках борьбы с распространением коронавируса в Украине. Временная отмена льгот призвана избавить городской транспорт от толп пенсионеров и тем самым защитить пожилых людей от заражения COVID-19.

Новые ограничения вступают в силу с понедельника, 23 марта и коснутся частных автоперевозчиков. Коммунальные автобусы временно переориентируются на перевозку критически важных работников — в первую очередь, медперсонала. До окончания карантина городские автобусы будут обслуживать лишь три маршрута (с городских окраин в центр), а также спецрейсами привозить на рабочие места персонал больниц, крупных бюджетообразующих предприятий, работников критически важных компаний.

А в Харькове не спешат отменять работу городского транспорта, несмотря на введенный в области режим чрезвычайной ситуации. 22 марта в городе было объявлено, что работа транспортной сферы не изменится, пока не будет решения на государственном уровне.

Напомним, ранее транспортные льготы были отменены и в других областных центрах — в Одессе, Черновцах, Львове. Как и в случае с Сумами, городские власти пытаются добиться, чтобы в транспорте не скапливались толпы пенсионеров. Согласно последним выводам Всемирной организации здравоохранения, пожилые люди являются уязвимой категорией для коронавируса.

Фото vsisumy.com

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