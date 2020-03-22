Украина

В Украину везут два вида тестов на коронавирус: как их будут использовать

В Украину 22 марта должна прибыть из Китая партия тестов для диагностики коронавирусной болезни. В Министерстве здравоохранения уточнили, что везут не только экспресс-тесты, но и тесты для ПЦР-диагностики — высокоточные, высокоспецифичные и при этом дорогостоящие.

Использовать в Украине планируется оба вида тестов. Экспресс-тесты могут давать неточный (ложноотрицательный) результат, а потому их будут использовать больше для «сортировки» больных. С помощью экспресс-тестов планируется отделить пациентов с коронавирусной болезнью от больных с гриппом.

Если экспресс-тест выявил у человека коронавирус, то этот результат будет уточняться тестами для ПЦР-диагностики. Только после второго положительного результата заболевание будет считаться подтвержденным.

Павел Поламарчук, эксперт Министерства здравоохранения, уточнил в Facebook, что разница в цене между двумя типами тестов отличается на порядок. Быстрые тесты дают результат через 10−15 минут, но без симптомов болезни делать анализ бессмысленно, потому что высок риск получить ложноотрицательный результат. ПЦР-диагностика в 10 раз дороже, и результата нужно ждать сутки и более, но она высокоточная.

Напомним, под Киевом полиция выявила предприимчивого бизнесмена, который занимался продажей неизвестно откуда взятых тестов на коронавирус. За каждый из приборов предприниматель рассчитывал получить 750 грн. Также выявлены производители «антисептика против коронавируса», готовившие свой дезинфицирующий раствор в кустарных условиях.

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