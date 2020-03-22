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Шоу-бизнес

«Мы все идем ко дну»: Мадонна в ванной записала философское видео о коронавирусе

23:23 22 марта 2020 224
коронавирус
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Певица Мадонна поделилась с поклонниками своими мыслями по поводу пандемии коронавируса. Звезда называет вирус «великим уравнителем», от которого не защитят ни богатство, ни титулы. К печальному выводу певица пришла, когда, сидя в ванной, решила пофилософствовать на острую тему.

Мадонна, входящая в десятку самых богатых звезд шоу-бизнеса, считает, что нынешняя пандемия отрезвит тех, кто считает себя высшим светом.

«COVID-19. Ему все равно, насколько ты богатый, знаменитый, веселый, умный. Все равно, где ты живешь, сколько тебе лет и насколько удивительные истории ты можешь рассказать. Это великий уравнитель. Все самое ужасное в нем — это одновременно и хорошее в нем. Ужасно то, что он делает нас равными. А прекрасно то, что он опять же делает нас равными. Как я всегда говорю, если корабль идет ко дну, то мы все идем ко дну», — добавила она.

Напомним, «ФАКТЫ» публиковали интервью с Мадонной, где она признается, что категорически не приветствует нынешнее состояние дел в мире. Певица считает, что людей разделяют все сильнее и глубже, и Мадонна обещает с этим бороться.

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