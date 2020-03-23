Выздоровели 90 тысяч человек, заболевших коронавирусом

Мир

С начала вспышки коронавируса COVID-19 и до 23 марта от опасного заболевания в мире вылечились 99 014 человек. Есть подтвержденный случай выздоровления и в Украине. Еще один пациент из Черновцов будет признан здоровым, когда огласят результаты второго теста.

На утро 23 марта (7.00 утра по Киеву) наибольшее число новых больных зарегистрировано в США, а по общему количеству активных случаев (за пределами Китая) печальное лидерство сохраняет Италия.

Италия — 59 138 заболевших (+5,560);

США — 33 276 (+6530);

Испания — 28 768 (+196);

Германия — 24 873 (+1744);

Иран — 21 638 (+1028);

Франция — 16 044 (+1559).

В Украине с начала вспышки заболели 73 человека. К утру 23 марта продолжают оставаться в больнице и на домашнем лечении 69 пациентов. «ФАКТЫ» собрали свежую статистику о распространении коронавируса по областям Украины. Больше всего новых случаев за последние сутки добавилось в Киеве — диагноз подтвержден у 20 человек.

Фото un.org

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