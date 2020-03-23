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Выздоровели 90 тысяч человек, заболевших коронавирусом

7:50 23 марта 2020 238
болезнь
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

С начала вспышки коронавируса COVID-19 и до 23 марта от опасного заболевания в мире вылечились 99 014 человек. Есть подтвержденный случай выздоровления и в Украине. Еще один пациент из Черновцов будет признан здоровым, когда огласят результаты второго теста.

На утро 23 марта (7.00 утра по Киеву) наибольшее число новых больных зарегистрировано в США, а по общему количеству активных случаев (за пределами Китая) печальное лидерство сохраняет Италия.

  • Италия — 59 138 заболевших (+5,560);
  • США — 33 276 (+6530);
  • Испания — 28 768 (+196);
  • Германия — 24 873 (+1744);
  • Иран — 21 638 (+1028);
  • Франция — 16 044 (+1559).

В Украине с начала вспышки заболели 73 человека. К утру 23 марта продолжают оставаться в больнице и на домашнем лечении 69 пациентов. «ФАКТЫ» собрали свежую статистику о распространении коронавируса по областям Украины. Больше всего новых случаев за последние сутки добавилось в Киеве — диагноз подтвержден у 20 человек.

Фото un.org

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