Мир

«Больше двух не собираться»: в Европе ужесточают меры борьбы с коронавирусом

По данным на утро 23 марта, в мире выявлено 341 тысяча 696 случаев заражения коронавирусом. Скончались от COVID-19 14 тысяч 756 человек. Уровень смертности вырос до 13%. Больше всего смертельных случаев зафиксировано в Италии: умерли 5 476 человек. Полностью выздоровели или выписаны из больниц по всему миру 99 тысяч 41 пациент. Состояние средней тяжести наблюдается у 217 тысяч 339 инфицированных. В очень тяжелом или критическом состоянии находятся 10 тысяч 560 больных. Правительства разных стран продолжают в экстренном порядке вводить жесткие меры, призванные остановить распространение коронавируса. «ФАКТЫ» предлагают свой ставший уже традиционным обзор главных, на наш взгляд, зарубежных событий, связанных с пандемией.

Германия

В воскресенье, 22 марта, канцлер ФРГ Ангела Меркель обратилась к жителям страны с важным заявлением. Она сообщила, что в рамках телефонной конференции, в которой приняли участие главы правительств всех федеральных земель Германии, было принято решение еще больше ужесточить карантинные меры. Новые ограничения утверждены пока на двухнедельный срок и вступают в силу немедленно, подчеркнула Меркель.

Главное нововведение — запрещено собираться больше двух человек! Исключение сделано только для членов одной семьи, а также людей, живущих единым домашним хозяйством.

Такая мера необходима, чтобы ограничить контакты между жителями страны до минимума. В общественных местах, на улицах, площадях, парках необходимо соблюдать дистанцию не менее полутора метров между людьми.

Все гастрономические предприятия — рестораны, кафе, бары — должны быть закрыты. Это касается также саун, бань, парикмахерских, салонов красоты, косметических кабинетов.

По-прежнему разрешаются поездки на работу или с целью оказания помощи другим людям. Возможны индивидуальные занятия спортом и физические упражнения на свежем воздухе при условии соблюдения главного ограничения — не более двух человек.

Контроль за соблюдением принятых мер возложен на полицию и административные органы. Нарушителей ждет штраф в размере до 25 тысяч евро.

После выступления Меркель стало известно, что врач, делавший ей 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заражен коронавирусом. Был получен результат тестов, которые медик сдал ранее. Канцлер немедленно приняла решение уйти на домашний карантин. Она заверила, что будет выполнять свои обязанности главы федерального правительства. Официальный представитель Кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт сообщил также, что Меркель будет регулярно проходить тесты на коронавирус в течение нескольких последующих дней.

По состоянию на утро 23 марта Германия занимает пятое место в мире по числу инфицированных. В стране выявлены 25 тысяч 481 случай. Скончались 99 больных. За 22 марта обнаружили 608 новых зараженных.

Греция

Правительство Греции приняло похожие с Германией ограничения. Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. Жесткий карантин введен с 06:00 23 марта. Грекам запрещено выходить на улицу. Исключение составляют только следующие случаи — необходимость попасть на работу, купить продукты или лекарства, выгулять собаку. Разрешено заниматься на улице спортом, но не более двух человек вместе. При любом из вариантов с собой необходимо иметь паспорт или удостоверение личности, идентификационный код. В случае, если человек следует на работу, у него должен быть документ от работодателя, подтверждающий необходимость данного действия.

Мицотакис подчеркнул: «Возможно, это последний шаг, на который могло пойти демократическое государство. Но он необходим сейчас. И сделать его нужно вовремя, чтобы принятые меры не оказались напрасными».

При этом в Греции выявлено по состоянию на утро 23 марта 624 случая заражения. Скончались 15 пациентов.

США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продолжает упорствовать. Белый дом ввел режим чрезвычайной ситуации, запретил въезд на территорию страны иностранцев, однако до сих пор не объявил жесткий карантин на федеральном уровне. У себя в Twitter Трамп так объяснил это: «Мы не можем позволить лечению быть хуже, чем сама проблема. По истечении 15-дневного периода примем решение о том, каким путем хотим идти!» Трамп не исключил, что США откроют границы через 14 суток.

Тем временем губернаторы отдельных штатов, не дождавшись твердых действий от президента, самостоятельно вводят карантин. Это сделали Нью-Йорк, Калифорния, Вашингтон, Коннектикут, Нью-Джерси, Техас, Огайо, Флорида, Луизиана, Орегон, Пенсильвания, Иллинойс. Однако проблема заключается в том, что многие американцы игнорируют режим карантина.

Между тем США вышли на третье место в мире по числу инфицированных. По состоянию на утро 23 марта здесь выявлены 35 тысяч 70 случаев COVID-19. Только за уик-энд тесты подтвердили наличие коронавируса почти у 9 000 человек! В общей сложности пандемия убила 458 американцев.

Испания

В субботу, 21 марта, 69 известных эпидемиологов, молекулярных биологов и других ученых направили открытое письмо правительству Испании. Авторы послания настаивают на введении в стране самых жестких ограничительных мер по примеру Италии, Германии и ряда других европейских стран. В противном случае они предрекают «неизбежный крах системы здравоохранения Испании». Произойти он может «в районе 25 марта».

Мер, уже введенных в стране с 15 марта, явно недостаточно. Авторы открытого письма настаивают на том, что разрешить поездки на работу нужно только тем, кто трудится в системе обеспечения основными продуктами жизнедеятельности.

Испания занимает четвертое место в мире по числу инфицированных — 29 тысяч 909 случаев. Умерли 1 813 зараженных.

Россия

Российские власти пока официально подтвердили всего 438 случаев заражения COVID-19. За 22 марта был выявлен 71 новый инфицированный. Умер только один пациент. Причем сначала было объявлено, что от коронавируса, но затем причину смерти изменили. Тем не менее все международные организации, предоставляющие статистику по пандемии, вносить такую корректировку по России не стали.

Федеральные власти ограничения вводят крайне осторожно. Только 22 марта было решено закрыть кинотеатры по всей стране. Пока самые жесткие меры действуют в Москве. Мэр российской столицы Сергей Собянин распорядился закрыть спортивные клубы, тренажерные залы. Кроме того, особые меры введены в отношении пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями — сахарным диабетом, бронхиальной астмой, онкологией, хронической болезнью почек, сердечно-сосудистыми болезнями. Им предписано соблюдать режим самоизоляции с 25 марта по 14 апреля. Говоря русским языком, всем москвичам старше 65 лет, а также тем, у кого есть практически любое хроническое заболевание, запрещено выходить на улицу. В качестве компенсации за эти ограничения (официально — материальная помощь) этим людям Собянин обещает выплатить единовременно по 4 000 рублей каждому. По нынешнему курсу это меньше 50 долларов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что некоторые страны Европы, в частности Австрия и Польша, объявили о продлении карантина до 13 апреля.

«ФАКТЫ» также сообщали, что в Украине число инфицированных заметно увеличилось.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter