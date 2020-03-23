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Надежда есть: в Италии излечилась от коронавируса 95-летняя женщина
В Италии, которая находится на первом месте в мире по числу умерших от коронавируса (5 476 человек по состоянию на утро 23 марта), врачи области Модена официально подтвердили случай полного излечения от COVID-19 95-летней жительницы города Фанано. Альма Клара Корсини стала на данный момент самой пожилой в мире инфицированной коронавирусом, которая выстояла в борьбе с ним.
Как сообщает итальянская газета Gazzetta Di Modena, синьора Корсини была госпитализирована 5 марта с симптомами коронавируса. Тесты подтвердили предварительный диагноз. Однако организм Альмы сумел победить болезнь.
«Она наша гордость! Синьора Корсини ни разу не пожаловалась на свое состояние, выполняла все наши указания и полностью выздоровела. Тесты подтвердили, что коронавируса у нее больше нет. При этом мы не применяли никакое специальное «антивирусное лечение», — заявили врачи.
С Альмой смогли поговорить репортеры Gazzetta Di Modena. «Да, да, со мной все в порядке. Чувствую себя хорошо. Люди, которые за мной ухаживали в больнице, такие хорошие…» — сказала женщина.
Между тем врачи больницы в Лигурии сообщили о выздоровлении 79-летнего инфицированного, который прошел 12-дневный курс специального лечения. Мужчине давали экспериментальный препарат, разработанный для лечения лихорадки Эбола. Это же лекарство хорошо зарекомендовало себя в ряде других случаев, в частности, оно помогло американке, заболевшей 26 февраля, и 14 гражданам США, находившимся в круизе на лайнере Diamond Princess.
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