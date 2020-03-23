Почему Италия приняла помощь России в борьбе с коронавирусом и какие цели преследует Путин (фото)

Мир

В понедельник, 23 марта, в Италии, которая занимает сейчас первое место в мире по числу умерших от COVID-19, приземлились девять российских самолетов Ил-76, на борту которых находились около 100 военных специалистов, прибывших для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Все самолеты принадлежат Воздушно-космическим силам России (ВКС). Прибывшие медики — офицеры российской армии. Ил-76 доставили также медицинские станции, лекарства, антисептики, мобильные комплексы с оборудованием для диагностики, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории и проведения дезинфекционных мероприятий.

Спецгруппа была направлена в Италию после субботнего телефонного разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте. По версии Кремля, инициатива принадлежала итальянской стороне. Итальянские СМИ утверждают, что это Путин позвонил Конте и предложил помощь, сославшись на заявления нескольких итальянских сенаторов, которые призвали Рим обратиться к Москве в условиях, когда итальянская система здравоохранения оказалась не в состоянии самостоятельно справиться с пандемией.

По последним данным, в Италии скончались уже 5 476 инфицированных коронавирусом. А общее число зараженных составляет 59 тысяч 138 человек. Больше только зарегистрировано в Китае — 81 тысяча 93 человека. Но в Китае в больницах остается по состоянию на 23 марта 5 120 пациентов с COVID-19, а в Италии — почти 47 тысяч!

Конте согласился принять помощь России, несмотря на то, что ее будут оказывать российские военные, несмотря на то, что Италия является членом НАТО, несмотря на то, что санкции, введенные Евросоюзом против Москвы, никто не отменял.

Итальянского премьера можно понять. Конте оказался в ловушке. Его страна остро нуждается в медицинских работниках, необходимом оборудовании (в первую очередь в системах искусственной вентиляции легких), масках и респираторах, медикаментах. Система здравоохранения Италии оказалась не готова к такому наплыву пациентов с пневмонией. Между тем другие страны ЕС, которые также вынуждены бороться с пандемией, приняли жесткие меры, фактически запрещающие вывоз за рубеж всего вышеперечисленного.

Италия уже приняла помощь от Китая, Израиля, Кубы. Теперь настал черед России. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков утверждает, что Кремль действует в данном случае без всякой выгоды для себя. «Здесь не может идти речи о каких-то условиях, расчетах или надеждах», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, не связана ли отправка помощи в Италию с попытками Москвы добиться отмены антироссийских санкций.

Вместе с тем пресс-секретарь Путина после такого категоричного ответа вдруг завел речь о том, что в нынешних условиях, когда коронавирус представляет собой глобальную опасность, когда рухнули цены на нефть и прочие энергоносители, когда мир оказался на краю нового экономического и финансового кризиса, какие-либо санкции выглядят по крайней мере неразумно. Не забыл Песков напомнить еще раз позицию Москвы — все ограничительные меры, введенные Западом в отношении России после аннексии Крыма, которую он, конечно, назвал при этом присоединением, а также в связи с «внутренним конфликтом» в Украине, изначально противоречат международным нормам.

После этого многие российские СМИ стали активно размещать на своих сайтах статьи, в которых подчеркивается благородная миссия военных медиков в Италии, дружеские отношения между Москвой и Римом, сохранившиеся несмотря на санкции Запада, высочайшая квалификация специалистов, отправившихся в очаг пандемии в Европе.

В квалификации российских военных медиков, отправленных в Италию, никто не сомневается. В группу действительно вошли те, кто принимал участие в ликвидации вспышек африканской чумы, сибирской язвы, разработке вакцины против лихорадки Эбола.

Однако также очевидно, что Путин воспользовался ситуацией и теперь демонстрирует всему миру, что, во-первых, без России коронавирус победить не удастся, во-вторых, Кремль находится на стороне добра, в-третьих, Россия, которую западному обывателю последние шесть лет показывали как главного врага, сразу протянула руку помощи, в то время как США в этой самой помощи Европе не только отказали, но еще и попытались перекупить немецкую фармацевтическую фирму, которая наиболее близка к созданию вакцины против коронавируса.

Агентство Bloomberg обращает внимание на профессиональный пиар Кремля. Вся спецтехника, прибывшая в Италию, украшена наклейками с флагами двух стран и фразой «Из России с любовью» на русском, итальянском и английском языках.

Встречал первый Ил-76 лично министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. Он заявил, что его страна не забудет тех, кто оказал ей помощь в период тяжких испытаний. «Когда все это закончится, итальянцы дадут оценку всем», — добавил Ди Майо.

Согласитесь, звучит недвусмысленно. США отвернулись от Италии. НАТО оказался бессилен, соседние страны, входящие, как и Италия, в состав Евросоюза, заняты решением собственных проблем… А на помощь пришли те, кем несколько лет подряд пугали итальянцев — Россия, Китай, Куба.

А между тем в июне, напоминает Bloomberg, страны ЕС должны будут принять решение о продлении или отмене одного из пакетов антироссийских санкций. Вас удивит, если Италия громко заявит об их нецелесообразности в нынешних условиях? Вас удивит, если Джузеппе Конте откажется голосовать за сохранение действующих ограничительных мер в отношении Кремля?

Красивый пиар с военно-медицинским десантом наверняка затмит в глазах европейского обывателя то, что Евросоюз экстренно готовится создать специальный фонд, в который будут направлены по меньшей мере 410 миллиардов евро. Эти деньги пойдут на оказание помощи наиболее пострадавшим от пандемии странам ЕС. И уж совершенно точно Италия будет в этом списке первой. Кроме того, Европейский Центробанк готов выделить еще 750 миллиардов евро на поддержание экономики для вывода ее из кризиса.

О том, что происходит в охваченной эпидемией Италии и почему там сложилась такая ситуация, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал проживающий в Риме украинец Андрей Злотко.

Фото Getty Images

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