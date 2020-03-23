Происшествия

Смертельное ДТП в Киеве: из-за потерявшего сознание водителя разбиты шесть авто (фото)

Вечером, 23 марта, в Киеве возле станции метро «Левобережная» произошло ДТП с участием сразу шести автомобилей. Машины были в разной степени повреждены внедорожником Ссан Йонг.

На месте происшествия удалось предварительно выяснить, что водитель внедорожника двигался в сторону Русановских садов, ему стало плохо, и после потери водителем сознания, неуправляемая машина повредила еще несколько автомобилей — как припаркованных, так и находившихся в этот момент в движении.

Возмущенные водители подбежали к остановившейся машине. Но ее водитель уже не подавал признаков жизни. Прибывшие медики констатировали его смерть. Погибший был 1964 года рождения. Начато расследование.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сегодня, 23 марта, в Киеве произошло смертельное ДТП с участием инкассаторов.

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