Как родителям не сойти с ума на карантине, а детям провести время с пользой: советы психолога

Общество и люди

Карантин в связи с пандемией коронавируса кардинально изменил жизнь каждого из нас. Дети не ходят в школу, а многие родители теперь работают из дома, что непривычно и для них самих, и для ребенка. Как и чем занять ребенка, чтобы он не сходил с ума в четырех стенах, а у родителей при этом была возможность работать? Как правильно объяснить детям, почему они теперь не могут поиграть со сверстниками во дворе или сходить с родителями в кино? Эти и многие другие вопросы «ФАКТАМ» задали психологу.

Объясняйте ребенку, что происходит

- Дети испытывают тревогу и считывают тревогу взрослых, поведение которых сейчас тоже изменилось, — объяснила «ФАКТАМ» психолог и коррекционный педагог Центра семейной психологии «Феличита Ирина Норкина. — Естественно, у ребенка возникает много вопросов. Почему мы все время дома? Почему я не могу погулять с друзьями или пойти к кому-то в гости? Родителям нужно объяснить ребенку, что в мире заболело много людей, и что нам, чтобы тоже не заболеть, следует пока оставаться дома. Честно расскажите, что происходит. Мы и сами пока не знаем, когда все это закончится. Но необходимо объяснить ребенку, что в мире уже активно ищут лекарство и, когда найдут, мы все сможем вернуться к прежней жизни.

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Составьте график на каждый день

- Распланируйте свой день вместе с ребенком, — советует Ирина Норкина. - Привлеките его к этому процессу и вместе составьте график, по которому будет жить вся семья. Объясните, что мама с папой работают из дома — а значит, в определенное время они будут заняты и не смогут отвлекаться. Распланируйте все так, чтобы в это время был занят и ребенок — например, учился дистанционно или выполнял какие-то задания для собственного развития. Если есть возможность, можно поделить дом или квартиру на зоны: чтобы ребенок понимал, где зона обучения, где игровая, где зона для общения со взрослыми, а где — рабочая зона родителей. Желательно, чтобы составленный вами график охватывал весь день: например, завтрак, работа (учеба), совместное приготовление обеда, совместные игры.

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Чтобы не нарушать график, попробуйте использовать таймер. Чтобы не мама приходила и предупреждала, что время на просмотр мультика истекло, а ребенок сам это понимал, услышав звонок таймера. Кстати, таймер могут использовать и родители — возможно, им тоже это поможет стать организованнее.

Приучайте ребенка к уборке и другим домашним обязанностям

- Попросите детей вам помочь, — говорит Ирина Норкина. — Объясните, что сейчас в семье все должны друг друга поддерживать, и вам, как никогда, необходима их помощь. Делегируйте ребенку какие-то домашние дела. Ребенок помладше может собрать разбросанные игрушки, сложить вещи. А дети постарше могут помыть посуду или помочь пропылесосить. Не нужно принуждать или приказывать. Спросите у ребенка, что из домашних обязанностей ему больше по душе. Когда он вам поможет, не забудьте похвалить — чтобы он чувствовал, что действительно полезен. Похвала воодушевит и, возможно, следующий раз ребенок захочет сделать по дому больше. Пусть уборка дома будет одним из пунктов вашего плана на день.

Позвольте ребенку поскучать

- Детям будет дома скучно, как ни крути, — говорит Ирина Норкина. — Но не пытайтесь 24 часа в сутки быть организатором всевозможных развлечений. Иногда ребенку даже полезно поскучать. Он будет искать, чем заняться и поймет, что ему действительно интересно. В такие момент часто рождаются идеи, начинается творческий процесс.

Не только гаджеты. Вспомните о настольных играх!



- Многие родители жалуются, что детям интересны только планшеты и смартфоны, — говорит Ирина Норкина. — Нужно понимать, что гаджеты — это неотъемлемая составляющая нашей жизни. А если родители не хотят, чтобы ребенок сутками сидел в телефоне, прежде всего они сами не должны так поступать. Покажите ребенку, что вы любите почитать книгу, просто поговорить, поиграть в настольную игру. Не стоит забывать, что дети во многом копируют модель поведения родителей. В вашем плане на день обязательно должно быть время для совместных игр или других развлечений. Настольные игры доставят удовольствие всем членам семьи. Еще можете предложить ребенку вместе посмотреть хороший мультик и потом его обсудить. Или посмотреть картины в онлайн-музее и потом самим что-нибудь нарисовать.

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Если говорить о детях постарше, которые любят компьютерные игры, то их сложно чем-то заинтересовать. Но здесь можно пойти от обратного. Попросите ребенка научить вас играть в его игру. Это сфера его компетентности. Произойдет смена ролей: не родители будут учить подростка, а он их. Дети в таком возрасте уже хотят показать, что они знают и умеют. Так почему бы не предоставить им такую возможность? И вы увидите, как улучшатся ваши отношения.

Что касается игр для детей помладше, то здесь есть много вариантов. Помните, что ребенку необходимо развитие. Детям нужно двигаться. Сейчас, в условиях карантина, пространство ограничено — особенно, если речь идет о квартире. Но всегда можно поиграть в твистер (подвижная напольная игра на специальном коврике с разноцветными кругами), устроить битву подушками или просто попрыгать.

"Твистер" - отличный вариант подвижной игры в условиях квартиры

Попробуйте игры на восприятие. Распечатайте картинки, которые ребенок может разукрасить. Можно рисовать картины по цифрам — такие наборы можно заказать в интернет-магазинах. Или просто порисуйте ладошками. А с помощью фольги и пластилина можно делать фигурки и просить друг друга угадать, кто что сделал.

Не забывайте об интеллектуальных играх. Например, Элиас. Это игра, в которой игрок должен за определенное время объяснить как можно больше слов, чтобы его партнер их отгадал. Или известная игра «Угадай, кто ты»: когда каждому участнику лепят на лоб стикер с именем какого-нибудь персонажа или животного. И человек, задавая вопросы другим участникам игры, должен отгадать, что написано на стикере. Такие игры поднимут настроение и взрослым. Еще одна игра, которая развивает память и словарный запас — «Трехлитровая банка». Суть игры в том, что участники по очереди называют предметы или существа, которые могут влезть в трехлитровую банку. При этом слово должно начинаться на последнюю букву предыдущего слова.

Веселая игра "Угадай, кто ты" поднимет настроение всем членам семьи

Ребенку будут полезны и дыхательные игры. Например, можно порвать салфетку на мелкие кусочки, оторванные кусочки с помощью большого и указательного пальцев скрутить в шарики и бросить в стаканчик. После чего взять трубочку и дышать в этот стаканчик так, чтобы шарики не разлетались вверх. Это и развитие мелкой моторики, и контроль дыхания.

Развивающие игры можно придумать и из подручных средств. Например, высыпать на подносы разные крупы и рисовать этими крупами ромбы, квадраты и другие геометрические фигуры.

Устраивайте вечера настольных игр. Это не только развитие ребенка, но и возможность вместе посмеяться, пообщаться, сблизиться. Когда еще у нас была возможность уделять друг другу столько времени?

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