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СМИ рассказали, как Eurolab Пальчевского помог ВИП-пациентам из Куршевеля скрыть положительные тесты на коронавирус
Частная клиника Eurolab известного бизнесмена Андрея Пальчевского скрыла от санитарных служб информацию как минимум о четырех положительных результатах тестов на коронавирус. Об этом сообщил OBOZREVATEL.
Как пишет OBOZREVATEL, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, их сдали четверо украинцев после недавних посещений Куршевеля.
Согласно данным СМИ, по состоянию на 23 марта трое из четырех пациентов находятся в реанимационном отделении Александровской больницы, их жизнедеятельность поддерживается аппаратами искусственного дыхания.
«Формально тесты отправили на повторное исследование в Германию, и они там дали ожидаемо положительный результат. Правда, немцы отправили ответ не только Eurolab, но и санитарным службам нашего государства. Поэтому теперь к Пальчевскому много вопросов, ведь все эти селебритис, они публичные и небедные люди, у них охранники, водители, прислуга, дети… И пока Eurolab в течение четырех дней скрывал данные тестов, многие могли заразиться. Теперь надо проверять десятки людей», — отметили собеседники.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что частная клиника Eurolab заявила о наличии экспресс-тестов для выявления коронавируса COVID-19. Они оказались очень дорогими, что крайне возмутило украинцев.
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СМИ рассказали, как Eurolab Пальчевского помог ВИП-пациентам из Куршевеля скрыть положительные тесты на коронавирус
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