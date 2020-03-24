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Один пассажир на два сидячих места: в Польше ужесточили режим карантина
С 24 марта Польша ужесточила карантинные меры, связанные с распространением коронавируса, которые будут действовать предварительно до 11 апреля. В частности, как сообщил сегодня на пресс-конференции премьер-министр Республики Матеуш Моравецкий, правительство решило ограничить свободу передвижения граждан. «Исключения — пойти в магазин, аптеку, вывести собаку на прогулку», — цитирует польского премьера «Европейская правда». На улицах беспрепятственно могут находиться лишь волонтеры, помогающие бороться с коронавирусом, и то рядом не больше двух человек. Также вводятся ограничения на максимальную перевозку пассажиров в общественном транспорте.
- Сегодня с утра в Интернете появились фото, как жители Варшавы в час пик набиваются в маршрутный автобус, — комментирует решение правительства трудовой мигрант родом из Полтавы Роман. — Говорят, это разозлило столичного президента Рафала Тшасковского, поэтому последовали такие меры.
С тех пор, как 11 марта в Польше был введен карантин, количество городского общественного транспорта в Варшаве уменьшилось на 30%. В первые дни ограничительных мер действительно автобусами и трамваями ездили единицы. Мне было даже непривычно сидеть в полупустых салонах. Но с каждым днем людей на остановках появлялось все больше и больше, а транспорта не добавлялось — он выходил на линии по субботнему расписанию. Теперь, как заявило правительство, количество транспортных средств будет увеличено для того, чтобы можно было обеспечить достаточную дистанцию между пассажирами. А разрешенное количество перевозимых пассажиров — вдвое меньше, чем сидячих мест.
— Маски при посадке не требуются?
— Пока нет. Хотя с введением карантинных мер и так всегда закрытые кабины водителей еще больше оградили от пассажиров — теперь не разрешается садиться на ближайшие три ряда кресел от водительского места. «Красная линия» обозначена специальной лентой. Кроме того, двери на вход и выход стали открываться автоматически — раньше пассажир должен был нажать кнопку. Кнопки сейчас заклеены.
— За поезд можно рассчитаться наличкой?
— Здесь она практически не ходит, а в данный момент вообще под запретом. Даже банкоматы не принимают купюр. А заказ такси популярных сервисов, таких как Убер, Болт, Таксифай, давно осуществляется по безналичному расчету.
Во время карантина появилась и такая услуга, как бесконтактная доставка пищи магазинами, ресторанами и другими заведениями. Можно заказать необходимые товары на сайте, оплатить их стоимость, и заказ привозят, но не передают из рук в руки, а оставляют у двери, сообщая об этом по телефону.
Кстати, Польша принадлежит к странам с малым количеством умерших в результате короновирусной болезни: из 774 зараженных погибли 9 человек.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в польском городе Зелена Гура оштрафовали украинцев, нарушивших карантин.
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